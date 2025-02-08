Eskişehir'e polis ekipleri bin 500 litre kaçak alkol ele geçirdi
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmada bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak maddelerin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; bin 500 litre sahte/kaçak etil alkol ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda konuyla alakalı 1 şahıs gözaltına alındı.
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de 1500 Litre Kaçak Alkol Ele Ge geçti - Son Dakika
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