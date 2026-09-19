Eskişehir’de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir’de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir’de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valiliği meydanında düzenlenen Gaziler Günü anma programı, çelenk sunumu, tören konuşmaları ve okunan şiirlerle gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliği meydanında düzenlenen Gaziler Günü anma programı, çelenk sunumu, tören konuşmaları ve okunan şiirlerle gerçekleştirildi.

Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Eskişehir Valiliği önünde anma programı düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından bando eşliğinde Saygı Duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Programın devamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında 19 Eylül'ün önemine değinen Dumlu, "19 Eylül, bu toprakları bize vatan kılan azim ve inancın, çelikleşmiş irade unvanını aldığı günlerden biridir. Sakarya Zaferi'nin ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanının verildiği bu anlamlı gün, milletimizin gazilerimize olan sevgi ve vefasının en büyük nişanesidir" ifadelerini kullandı.

Törende daha sonra bir gazi ve bir öğrenci tarafından Gaziler Günü'ne özel şiirler okundu. Duygu dolu anların yaşandığı program, şiirlerin ardından sona erdi.

Törene kent protokolü, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüEskişehir ValiliğiEskişehirTörenYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya’da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi’ni su bastı İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı
Vay be Icardi Durdu durdu turnayı gözünden vurdu Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Eskişehir’de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var Eskişehir'de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var
Konserinde tacize uğramıştı Demet Akalın sessizliğini bozdu Konserinde tacize uğramıştı! Demet Akalın sessizliğini bozdu
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor Fatih Özdemir Tokat’ta gençlerle projeler üretiyor 21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor! Fatih Özdemir Tokat'ta gençlerle projeler üretiyor
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:17
Düğmeye basıldı TFF’den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
10:16
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
09:48
İsrail’i tedirgin eden Türk En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
09:35
Görüntü Türkiye’den İzleyenler ikiye bölündü
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
09:17
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim Hayat durma noktasına geldi
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 11:41:42. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir’de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement