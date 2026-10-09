Eskişehir\'de 2,2 milyar liralık fon soruşturması Taşbaşı\'na yürüyerek protesto edildi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla Köprübaşı'nda bir araya gelen yurttaşlar, fon soruşturmasını "Milyonlar aç, milyonlar işsiz, kahrolsun sömürü düzeniniz", "Krizi yaratan bedelini ödesin", "Fatma Betül Sayan yalnız değildir" sloganlarıyla Taşbaşı'na yürüyerek protesto etti.

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu tarafından yüzlerce yurttaşın katılımıyla fon kriziyle ilgili yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün ardından platform adına açıklamayı yapan KESK Eskişehir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Uygar Kurtcu, "Siyasi iktidarın ekonomi politikaları, halkımızı derin bir sefalet ve geleceksizlik sarmalına sürüklemeye devam etmektedir" dedi.

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin fon işlemleriyle elde ettiği yaklaşık 2,2 milyar liralık meblağın 2026 yılı net asgari ücreti olan 28 bin 75 TL dikkate alındığında yaklaşık 78 bin asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk geldiğini söyleyen Kurtcu, "Bir tarafta hayatını idame ettiremeyen halk, diğer tarafta tek kalemde binlerce yıllık asgari ücreti cebe indirenler vardır. Şimdi ise usulsüzce elde edilen bu milyarları geri ödeyerek, hesaba para yatırıp olayın üstünü kapatmaya ve kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar. Buradan açıkça haykırıyoruz. Cebinize indirmek için bir an olsun çekinmediğiniz bu meblağları geri vererek, kirli ilişkilerinizi pazarlık konusu yaparak kendinizi aklayamazsınız. Suçun ve vurgunun üstünü iade kılıfıyla örtemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"YATIRIM FONLARI HALKIN CEBİNİ BOŞALTMA ARACINA DÖNDÜ"

"Sermaye piyasaları ve fon işlemleri adı altında yürütülen bu sistem, halkı soymanın ve zenginlere devasa kaynaklar aktarmanın kılıfı haline getirilmiştir" diyen Kurtcu, "Yüksek enflasyon karşısında üç kuruş birikimini ve parasının değerini korumaya çalışan dar gelirli vatandaşlar, emekçiler ve küçük yatırımcılar, borsa oyunlarıyla, suni fiyatlamalarla ve manipülatif fon çarklarıyla göz göre göre soyulmaktadır. Halkın dişinden tırnağından artırdığı üç kuruş birikim, iktidar gücünü arkasına alan devasa zenginlerin haksız kazancına ve servet transferine kurban edilmiştir. Borsayı bir kumarhaneye, yatırım fonlarını ise halkın cebini boşaltma aracına çeviren bu soygun düzenini kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"ÇÜRÜMÜŞ DÜZENİN BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE HALKIMIZ ÖDÜYOR"

Ekonomik sorunlar, borç kıskacı ve geleceksizlik nedeniyle yaşamına son verenlerin sayısı her geçen gün arttığına dikkat çeken Kurtcu, şunları kaydetti:

"İhmal ve denetimsizlik yüzünden yaşamını yitiren madencilerimizin, arkalarında bıraktıkları yetimlerin ve gözü yaşlı çocuklarının gözyaşlarının hesabı bu iktidardan sorulacaktır. Bütçeden kamusal eğitime pay ayrılmadığı için çocuklarımız okula aç gitmekte, beslenme çantaları boş kalmaktadır. Alınmayan güvenlik önlemleri nedeniyle evlatlarımız okullarında can güvenliğinden yoksun şekilde yaşamını kaybetmektedir. Ücretleri baskılayan, dolaylı vergileri artıran bu program halkı daha da yoksullaştıracaktır. Bir yanda vergi affı getirilen holdingler ve bir gecede milyonlar kazanan iktidar sahipleri, diğer yanda ağır vergi yükü altında ezilen milyonlar vardır. Tüm bu yaşananlar sadece bir kesimin vurgunu ve ona bağlı oluşan bir kriz değil, rejimin kendi krizidir. Bizler bir kez daha haykırıyoruz. Krizi biz yaratmadık, bedelini biz ödemeyeceğiz. Rant ve sefalet düzenine karşı insanca yaşam, adil paylaşım, parasız ve güvenli eğitim, güvenli çalışma koşulları için mücadelemizi büyütecek, bu soygun ve vurgun düzenine son vereceğiz."