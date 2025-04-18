Eskişehir'de 2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Projeleri İmzalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Projeleri İmzalandı

Eskişehir\'de 2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Projeleri İmzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Eskişehir'de, 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan projelerin sözleşmeleri imzalandı. Eğitim, tarım ve sanayi alanlarında önemli katkı sağlayacak projelerle Eskişehir'in sosyo-ekonomik yapısının güçlendirilmesi planlanıyor.

18.04.2025 17:51  Güncelleme: 17:56
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kalkınma ajansları tarafından yürütülmekte olan 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Üreten Şehirler Güdümlü Destek Programı çerçevesinde Eskişehir'de desteklenmeye hak kazanan projelerin sözleşmeleri imzalandı.

Eskişehir Valisi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen imza törenine İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, İnönü Ziraat Odası Başkanı Abdullah Küçükçiftçi ve BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram katıldı. Törende 'İş ve Meslek Odaklı Üretken Bireyler Yetiştirme Projesi', 'Anadolu'dan Sofraya Kum Mercimeği' ve 'Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Tahribatsız Muayene Test Merkezi Projesi' projelerinin sözleşmeleri imzalandı.

Sanayide nitelikli iş gücü için eğitim altyapısı güçleniyor

Törende sözleşmesi imzalanan 'İş ve Meslek Odaklı Üretken Bireyler Yetiştirme Projesi' ile sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor. Mevcut eğitim altyapısına plastik enjeksiyon operatörlüğü ve makine pres operatörlüğü alanlarının da eklenmesiyle birlikte, eğitim verilen alan sayısı yediye çıkarılacak. Proje kapsamında yapılacak makine ve ekipman yatırımlarıyla, yıllık eğitim kapasitesinin 400 kişiden 600-700 kişiye yükseltilmesi ve Eskişehir sanayisinde aranan iş gücünün karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kum mercimeği katma değer kazanıyor

İmza törenindeki projelerden, 'Anadolu'dan Sofraya Kum Mercimeği' projesi ile İnönü ilçesinde yetiştirilen yerel ürünlerden kum mercimeğinin üretim süreçleri güçlendirilecek. Hasat sonrası yaşanan işleme zorluklarını azaltmak ve ürünün ticari değerini artırmak amacıyla modern bir temizleme, eleme ve paketleme altyapısı kurulacak. Böylece hem üretici desteklenecek hem de kum mercimeğinin marka değerinin artırılması sağlanacak.

Tahribatsız muayene test merkezi kuruluyor

Üreten Şehirler Güdümlü Destek Programı kapsamında desteklenen 'Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Tahribatsız Muayene Test Merkezi Projesi' ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü bünyesinde modern bir test merkezi kurulacak. Merkez, bölgede faaliyet gösteren 350'yi aşkın firmanın üretim, kalite kontrol ve bakım süreçlerinde ihtiyaç duyduğu tahribatsız muayene hizmetlerini karşılayacak. Proje ile özellikle havacılık, savunma sanayi ve raylı sistemler başta olmak üzere otomotiv, makine ve metal sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların uluslararası standartlara uygun üretim yapmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Aksoy, projelerin Eskişehir'e hayırlar getirmesini temenni ederek, hazırlanmasında ve Eskişehir'e kazandırılması sürecinde emeği bulunanlara teşekkürlerini iletti.

BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, söz konusu projelerin Eskişehir'in sosyal kalkınması ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi açısından önemli katkılar sunacağının altını çizerek, BEBKA'nın yerel kalkınma hamlesini gerçekleştirmek üzere paydaşları ile birlikte projeleri desteklemeye devam edeceğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de 2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Projeleri İmzalandı - Son Dakika

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