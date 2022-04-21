Eskişehir'de 30 yıldır süren bir gelenek - Son Dakika
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Eskişehir'de 30 yıldır süren bir gelenek

21.04.2022 12:01
Eskişehir'de 30 yıldır süren bir gelenek

Eskişehir İslami Bilimler Vakfı'nda Kur'an-ı Kerim eğitimi alan öğrenciler, 30 yıldır her Ramazan ayı Kanal 26 TV'deki canlı yayınında Kur'an-ı Kerim okuma geleneği sürüyor.

Eskişehir İslami Bilimler Vakfı'nda Kur'an-ı Kerim eğitimi alan öğrenciler, 30 yıldır her Ramazan ayı Kanal 26 TV'deki canlı yayınında Kur'an-ı Kerim okuma geleneği sürüyor.

Onlarca yıldır öğrencilerin canlı yayında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapmaları, Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor. 100'e yakın öğrencinin Kuran-i Kerim eğitimi aldığı vakıfta aynı anda birçok farklı yaştan öğrenci yer alıyor. Vakfın en küçük öğrencilerinden olan ve Kuran-i Kerim'in yarısını ezberlemeyi başaran 10 yaşındaki Mustafa Can Açılan, yaşına rağmen canlı yayınlarda okuduğu Kuran tilavetleriyle vatandaşların beğenisini ve takdirini topluyor. Bu yıl 30'uncu etkinliği düzenlediklerini aktaran Vakıf Başkanı Yunus Mete, her Ramazan ayında Kanal 26 ile birlikte canlı yayını devam ettireceklerini söyledi.

"Öğrencilerimiz çok güzel"

Eskişehir İslami Bilimler Vakfı'nın yıllardır başkanlığını yürüten Yunus Mete, böyle bir organizasyonda yıllardır yer aldıkları için çok memnun olduklarını belirtti. Eğitim verdikleri çocukların, her yıl başarılı olduklarını görmekten çok büyük zevk duyduklarını ileten Mete, "30 yıldır canlı yayına katılıyoruz. Bizim öğrencilerimiz için de bir nevi tatbikat yeri oldu. Vakfımıza 5. ve 6. sınıf öğrencileri katılıyor ve eğitimlerinin ardından 3 sene sonra hafız oluyorlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde kendilerini ispat ediyorlar. Öğrencilerimiz çok güzel. Hocalarımız da çok güzel. Hepsinden çok memnunuz" dedi.

"Yaşıtlarım çok çalışsınlar"

Henüz 10 yaşında Kur'an-i Kerim'in yarısını ezberleyen Mustafa Can Açılan, kısa sürede tamamını ezberleyeceğini söyledi. Küçük yaşta Kur'an-i Kerim'in yarısını ezberlediği için insanlardan çok güzel tepkiler aldığı belirten Açılan, "5-6 aydır İslami Bilimler Vakfı'nda eğitim alıyorum. Gelecekte ilk hayalim hafız olmak. Hafızlığı bitirmeyi düşünüyorum. Hafız olmak isteyen yaşıtlarıma da tavsiyelerim var tabii. Çok çalışsınlar" ifadelerini kullandı.

"Gece geç saatlere kadar çalışıyorum"

Yaklaşık üç yıldır Kur'an eğitimi aldığını söyleyen Ömer Faruk Doğru, çok çalışmanın en önemli nokta olduğuna değindi. Doğru, "Daha çok çalışarak başaracağım inşallah. Gece geç saatlere kadar çalışıyorum. Hatta gerekirse ezberimi bitirmeden yatmıyorum. Şu anda da Kur'an-ı Kerim'in yarısını bitirdim. İlerde hafızlığımı bitirerek belgemi alacağım. Ardından da imam olmak istiyorum. Bu durum çalışmanın bir sonucu bence. Çalışırsa herkes başarabilir" sözlerini kullandı.

"Başta Allah'ın rızasını kazanmak için çalışıyorum"

Üç yıldır Kur'an-ı Kerim eğitimi alan ve her gün saatlerce çalıştığını dile getiren Yasin Erdağ, "Öğretmenlerimizin bize verdiği ödevler çerçevesinde günlük 5-6 saat çalışıyorum. Kur'an ezberlemek bir ayrıcalıktır. Peygamber efendimiz buyurmuştur ki: "Ümmetimin en şereflileri Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenlerdir" der. Biz de bu sünnete uyuyoruz. Tabii ki başta Allah'ın rızasını da kazanmak için çalışıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 30 yıldır süren bir gelenek
Eskişehir'de 30 yıldır süren bir gelenek
Eskişehir'de 30 yıldır süren bir gelenek

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Kuran-ı Kerim, Eskişehir, Türkiye, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir'de 30 yıldır süren bir gelenek - Son Dakika


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