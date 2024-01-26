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Eskişehir'de 39 Yıllık Muhtarın Adaylıktan Çekilmesiyle Koltuğuna 13 Kişi Talip Oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de 39 Yıllık Muhtarın Adaylıktan Çekilmesiyle Koltuğuna 13 Kişi Talip Oldu

Eskişehir Gültepe Mahallesi'nde 39 yıldır muhtarlık yapan Ali Al, adaylıktan çekileceğini duyurdu. Bu kararın ardından 13 kişi muhtarlık koltuğuna talip oldu. Al, insanlara iyi davranmanın sırrının olduğunu belirtti ve yeni gelecek muhtardan da aynı şekilde davranmasını istedi.

Eskişehir\'de 39 Yıllık Muhtarın Adaylıktan Çekilmesiyle Koltuğuna 13 Kişi Talip Oldu
26.01.2024 - 09:39,  Güncelleme: 09:48
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Eskişehir'de 39 yıldır hiçbir seçimi kaybetmeyerek aynı mahallede muhtar olan Ali Al'ın adaylıktan çekileceğini duyurmasıyla koltuğuna 13 kişi talip oldu.

Gültepe Mahallesi'nde 1984 yılından beri 8 dönemdir muhtarlık yapan 78 yaşındaki Ali Al, her şeyi tadında bırakmanın gerektiğini söyleyerek bu seçimlerde adaylıktan çekildi. Girdiği çoğu seçimde rakiplerine büyük oranda oy farkı atan Al, bu güne kadar girdiği hiçbir seçimi kaybetmedi. 39 yıllık muhtarın bu kararını açıklamasının ardından normalde 2 ya da 3 kişinin aday olduğu bilinen muhtarlık koltuğuna bu dönem 13 kişinin talip olduğu öğrenildi. İşin sırrının insanlara iyi davranmak olduğuna dikkat çeken ve bugüne kadar her daim işini çok severek yaptığını ifade eden emektar muhtar, artık hanımıyla birlikte kendisine vakit ayıracağını belirterek yeni gelecek muhtardan insanlara çok iyi davranmasını istedi.

"Bırakacağımı açıklamamla muhtarlık için 13 kişi aday oldu"

Gültepe Mahalle Muhtarı Ali Al, 'artık yeter' diyerek bu dönem adaylıktan vazgeçtiğini açıkladı. Her şeyi tadında bırakmak gerektiğine vurgu yapan Al, "Ben muhtarlığı hep severek yaptım. Halk beni bilir. Bilmese 8 dönemdir seçmez. Şimdi bırakacağımı biliyorlar, 13 tane muhtar adayı çıkmış. Evvelden 2-3 tane yine çıkıyordu, ama bu kadar çıkmıyordu. Aslında bu işin özel bir sırrı yok. Sadece insanlara iyi davranmak gerekiyor. Her zaman kendisi veya ailesiyle kim gelirse gelsin, bir kötülüğüm veya art niyetliliğim olmamıştır. Kolay kolay mecbur kalmadığım sürece kimseyi azarlamam. Şu muhtarlığımdan 40 sene geçiyor, 3 kişinin kalbini ya kırdım ya kırmadım. Ne olacak, bu dünyanın işi böyledir. Sırrı insanlara iyi davranmaktır. Öbür muhtar adaylarının da insanlara çok iyi davranmasını bekliyorum. Bana 1 dönem daha yap diyenler var. Ama ağzımdan çıktı, tekrar düşünmüyorum. Gelmem, geri dönüş yapmam" dedi.

"Gelen muhtar için her şey hazır, tek yapması gereken buraya oturmak"

Bundan sonra kendisine ve ailesine vakit ayıracağını dile getiren Al, "Hanımla doğru dürüst bir yerlere gidemiyoruz. Ne olursa olsun burası bağlıyor. Bizim geldiğimiz zamanlarda Gültepe'de 2 bin 500 seçmen vardı. Şimdi ise 13 bin 338 seçmen bulunuyor. Mahalle çok büyüdü. 17 binin üzerinde nüfus var. O zamanlar 5 bin nüfus ya var ya yoktu. Tahmin ediyorum ki bu sayı 1-2 seneye 20 bine kadar çıkar. Artık altyapı sorunlarımız kalmadı. İlk geldiğimiz zamanlarda kim olursa olsun, hangi partiden olduğu fark etmeksizin bütün belediyelerle iyi ilişkiler kurduk. Her şeyimizi yaptırdık. Gelen muhtar için her şey hazır, tek yapması gereken buraya oturmak" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Eskişehir'de 39 Yıllık Muhtarın Adaylıktan Çekilmesiyle Koltuğuna 13 Kişi Talip Oldu - Son Dakika


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