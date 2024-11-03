Eskişehir'de 4 ilçeye yeni kaymakam atandı

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Eskişehir'in Mihalıççık, Beylikova, Alpu ve Seyitgazi ilçelerine atanan kaymakamlar Resmi Gazete'de açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Yayımlanan kararnameye göre, Eskişehir'in 4 ilçesine yeni kaymakam atamaları gerçekleştirildi. Bu çerçevede; Denizli Valiliği Kaymakam Adayı Furkan Öztürk, Mihalıççık Kaymakamı; Bursa Valiliği Kaymakam Adayı İsmail Şanal, Eskişehir Beylikova Kaymakamı; Samsun Valiliği Kaymakam Adayı İslam Timur, Eskişehir Alpu Kaymakamı ve Kırklareli Valiliği Kaymakam Adayı Abdulkadir Zengin, Eskişehir Seyitgazi Kaymakamı olarak atandı. - ESKİŞEHİR