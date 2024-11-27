Eskişehir'de 6,5 büyüklüğünde deprem için gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika
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Eskişehir'de 6,5 büyüklüğünde deprem için gerçeği aratmayan tatbikat

Eskişehir\'de 6,5 büyüklüğünde deprem için gerçeği aratmayan tatbikat

Eskişehir'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde AFAD-RED ve AYDES uygulamalarının kullanıldığı gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

27.11.2024 17:43
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Eskişehir'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde AFAD-RED ve AYDES uygulamalarının kullanıldığı gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde her yıl düzenli şekilde yapılan deprem tatbikatlarından birisi bugün Eskişehir'de yapıldı. AFAD-RED ve Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) uygulamalarının desteği ile gerçekleştirilen tatbikatta, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi merkezli olarak 6,5 büyüklüğünde deprem varsayımı yapıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda, Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler başkanlığında Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu bir araya geldi. Kentteki kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantıda, AFAD Eskişehir İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun sunum yaptı.

Tatbikat çerçevesinde, Eskişehir'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kontrollü yıkımı devam eden bir okulun binasında, enkaz altından yaralı kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Bir yandan da yangın çıkan bir binadan mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Zincirlikuyu Mahallesi Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hasan Önal Parkı'nda, depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çadırlar kuruldu. Gerçekleşebilecek bir deprem sonrasında depremzedelere sunulacak hizmetler sergilendi.

Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'nda da senaryo gereği kaza yapan uçakta çıkan yangının söndürülmesi ve içerde mahsur kalan yolcuların tahliye edilmesi için çalışma yapıldı.

Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen tatbikatları, Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler, Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, AFAD Eskişehir İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, kurum müdürleri, STK temsilcileri yakından takip etti.

Gerçekleştirilen geniş çaplı tatbikatlarda, çok sayıda arama kurtarma grubu, STK temsilcileri, itfaiye, polis, jandarma, sağlık personeli, doğal gaz ve elektrik dağıtım firması çalışanları yet aldı. Gün boyu süren ve gerçeği aratmayan tatbikatlar toplam 568 personel ve 108 araç görev aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de 6,5 büyüklüğünde deprem için gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika

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