Eskişehir'de 6 dernek, Mihalıççık ve Yunus Emre mirası için bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de 6 dernek, Mihalıççık ve Yunus Emre mirası için bir araya geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de 6 dernek, Mihalıççık ve Yunus Emre mirası için bir araya geldi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Mihalıççıklı dernek başkanları ve Yunusemre Platformu temsilcileri, Dinekliler Dernek lokalinde 6 derneğin katılımıyla bir araya geldi. Toplantıda Mihalıççık'ın kültürel değerleri, Yunus Emre mirası ve ortak projeler konuşuldu; görüşmelerin düzenli süreceği belirtildi.

Eskişehir'de Mihalıççıklı dernek başkanları ve Yunusemre Platformu temsilcileri, ortak projeler ve kültürel miras için bir araya geldi.

Dinekliler Dernek lokalinde 6 farklı dernek Yunusemre platformu çatısı altında buluştu. Ev sahibi Dinekliler Derneği Başkanı Abdullah Orak ve yönetimi, Yalımkaya ve Çevre Köyleri Derneği (YAÇEVDER) Başkanı Cihan Taktekin ve yönetimi, Narlılılar Derneği (ESMİNARDER) Başkanı Bekir Talay ve yönetimi ile Yunusemre Platformu temsilcileri Hüseyin Güven, Suat Uzan ve Cengiz Soydemir katıldı.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Yunusemre Platformu Eskişehir Temsilcisi Hüseyin Güven, Mihalıççık ilçesinin kültürel değerleri ve sivil toplum kuruluşlarının önemine değindi. Toplantıda önemli konuların masaya yatırıldığını belirten Güven, şu ifadeleri kullandı:

"Mihalıççık'ın kültürel değerleri, STK ve derneklerin önemi, Hz. Yunus Emre'nin mirası, Yunusemre Belediyeler Birliği, Yunusemre Ödülleri ve hemşehrilerimiz adına yapılabilecek çalışmalar ile projeler üzerine samimi ve verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik ev sahiplikleri, samimi misafirperverlikleri ve değerli sohbetleri için dernek başkanlarımıza ve kıymetli yönetim kurullarına teşekkür ediyoruz. Bu toplantıları diğer derneklerimizin de katılımıyla düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz. Birlikte düşünmeye, üretmeye ve Mihalıççık'ın değerlerini yaşatmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Mihalıççık ve Yunus Emre kültürünün yaşatılması için ortak hareket etme vurgusunun öne çıktığı ziyaret, yapılan ikramlar ve çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatSivil ToplumMihalıççıkEskişehirEtkinlikKültürGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü Yüzünün haline dikkat Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü! Yüzünün haline dikkat
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti 31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
15:12
Husiler: Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Aramco’ya saldırı düzenledik
Husiler: Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Aramco'ya saldırı düzenledik
14:50
İşte Sergen Yalçın’ın sözleşmesi ve maaşı
İşte Sergen Yalçın'ın sözleşmesi ve maaşı
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:33
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47’ye düştü, işte ödenen rakam
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam
14:25
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 15:17:21. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 6 dernek, Mihalıççık ve Yunus Emre mirası için bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei