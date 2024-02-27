Eskişehir\'de 67 yaşındaki tamirci mesleğini sürdürüyor

Eskişehir'de elektrikli ev aletleri tamircisi 67 yaşındaki Mehmet Yapraklı, mesleğini ilk gün ki heyecanla yapmayı sürdürüyor.
Eskişehir'de yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Yapraklı, 2002 yılından bu tarafa şehir merkezinde elektrikli ev aletleri, elektronik ev aletleri tamiri yapıyor. Mahallenin en eski esnafı olan Yapraklı, dükkanının her bir köşesini kaplayan çeşitli elektrikli alet ve eşyalar yüzünden küçük bir alanda mesleğini icra ediyor. İlk gün ki heyecanı ile mesleğini sürdüren Yapraklı, mesleğin her geçen gün cazibeli hale geldiğini söyledi.
Mesleği ile ilgili konuşan Yapraklı, "Tamir için bırakılan elektrikli ev eşyalarını ve elektronik eşyaları kısa zamanda dükkanımda tamir ediyorum. Bazı tamir edilen ev aletleri unutuluyor. Bunları saklıyorum. Mesleğim, cazibesini koruyor. Mahallede en eski esnaf ben kaldım. Mesleğimi yürütmeye devam ediyorum. Mahallenin her köşesine hakimim. Mesleğim gereği herkes beni tanıyor ve seviyor. Çok fazla tamir için bırakılan elektrikli, elektronik eşya var, ama yapacak bir şey yok. Atsan atamıyor, satsan satamıyorsun. Sahibi olan, olmayan, alanı, almayanı, bozuğu, burada ne istersen var. Biz elektrikli ev aletlerini en kısa zamanda tamir ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR
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