Eskişehir'de AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası verildi - Son Dakika
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Eskişehir'de AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası verildi

Eskişehir\'de AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tepebaşı İlçesi'nde bulunan bir süt çiftliğine 'Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası'nı teslim etti. İşletme, AB standartlarında süt ürettiği belirlenerek Tepebaşı ilçesinde ilk AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası alan işletme oldu. Çiftlikte ayrıca hastalık taramaları ve süt kalite kontrolü yapılmaktadır. 2024 yılı için destekleme miktarının artırılması beklenmektedir.

29.03.2024 16:44
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tepebaşı İlçesi'nde bir ilki başaran süt çiftliğine ziyarette bulunarak 'Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasını' teslim etti.

Tepebaşı İlçesi'nin Keskin Mahallesi'nde bulunan hayvancılık işletmesi mevzuat çerçevesinde istenen gereklilikleri yerine getirerek AB Onaylı Süt Çiftliği statüsü almaya hak kazandı. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince gerçekleştirilen işletme ziyaretiyle sertifika firma yetkililerine teslim edildi.

"Tepebaşı ilçemizde ilk AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası verilmiştir"

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt, "Eskişehir'de ikinci AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası'na sahip olan işletmemiz, brucella ve sığır tüberkülozu hastalıklarına karşı ari olup, Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası'na sahiptir. Ayrıca AB standartlarında ve belirlenen kriterler çerçevesinde yapılan denetimler sonucunda AB standartlarında süt ürettiği belirlenmiş ve İl Müdürlüğümüz tarafından işletmeye Eskişehir'de ikinci, Tepebaşı ilçemizde ilk AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası verilmiştir" dedi.

Çiftlik bünyesi altında çalışan personeline eğitim veriliyor

Avrupa Birliği standartlarındaki süt çiftliğinde ari işletmelerdeki hastalık taramalarının yanı sıra çiğ süt kalite ve özellikleri için de ayrıca bir tarama yapılıyor. İçindeki bakteri sayısı, somatik hücre sayıları, yağ, protein ve kuru madde oranları, donma noktası, aflatoksin ve antibiyotik kalıntıları onaylı laboratuvarlarda teste tabi tutuluyor. Çiftlik bünyesi altında çalışan personeline eğitim veriliyor. Öte yandan değerlerinde sorun çıkan veya antibiyotikli olan sütler tutanak tutularak hemen imha ediliyor. Hayvanlarda kullanılan yemler de devamlı kontrol edilerek üretimin en sağlıklı şekilde tüketiciye ulaşması sağlanıyor.

2024 yılı için destekleme miktarının artırılması bekleniyor

Türkiye'de görülen Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusella hastalıkları ile etkin mücadele edilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla Hastalıktan Ari İşletme Sağlık Sertifikası almış işletmelerin desteklenmesi için, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2023 yılı için Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince hayvan başına bin 200 TL destekleme ödemesine ilave olarak AB onaylı süt çiftliklerine hayvan başı 200 TL destekleme ödenmektedir. 2024 yılı için destekleme miktarının artırılması öngörülüyor.

Çiğ sütün perakende olarak satışı ancak ari işletmelerden yapılabiliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygulanan hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi, hayvan sağlığının korunması yanında, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile Türkiye'deki süt sektörünün Avrupa Birliği'ne süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesi için temel teşkil ediyor. Çiğ sütün perakende olarak satışı ancak ari işletmelerden yapılabilirken, ari olmayan işletmelerden elde edilen sütler ise toplanarak süt işleme tesislerinde işlem görmesinden sonra satışına izin veriliyor. Ayrıca ari işletme sahiplerine ürettikleri süt, yetiştirdikleri buzağı ve sattıkları düveler için Bakanlık tarafından daha yüksek desteklemeler yapılarak ari işletme sahipleri teşvik ediliyor. Yetiştiriciler, konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabiliyor.

Ziyarete Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Sert, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt ile görevli veteriner hekimler katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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