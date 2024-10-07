Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri belediye personellerine uygulamalı eğitim verdi.
Tepebaşı Belediye Başkanlığı personellerine AFAD eğitmenleri tarafından eğitim verildi. Eğitim; enkazdan kurtarma, enkaz riskleri, emniyet, güvenlik ve sedye taşıma teknikleri gibi çeşitli konuları içerdi. Kapsamlı eğitimde belediye personellerine anlatılanlar uygulamalı olarak da gösterildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de AFAD'tan Belediye Personeline Uygulamalı Eğitim - Son Dakika
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