Eskişehir'de AFAD Yeni Yerleşkesi İçin Zemin Etüdü Başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de AFAD Yeni Yerleşkesi İçin Zemin Etüdü Başladı

Eskişehir\'de AFAD Yeni Yerleşkesi İçin Zemin Etüdü Başladı

AFAD'ın yeni yerleşkesinin zemin etüdü çalışmaları Eskişehir'de başladı, 2026'da teslim edilecek.

05.12.2024 12:50
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü'nün 2026 yılında teslim edilecek olan yeni yerleşkesinin zemin etüdü çalışmaları başlatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Eskişehir İl Müdürlüğü binasının yenilenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Tepebaşı İlçesi Sarıcakaya Caddesi üzerinde bulunan 41 bin 382 metrekare alana yapılacak olan yeni nesil tesis için 29 Eylül 2024'te yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. AFAD İl Müdürlüğü tarafından da görevlendirilen 1 mimar ve 1 inşaat mühendisinin de görev alacağı çalışmalar için 8 Ekim 2024'te de yer teslimi gerçekleştirildi. Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından oluşturulan kontrol biriminin denetiminde gerçekleştirilecek olan inşaatın başlaması için zemin etüdü çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

Yeni nesil olarak yapılacak olan ve AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin tamamını bünyesinde barındıracak 6 bin metrekareden fazla kapalı alana sahip yeni binanın 2026 yılında hazır olarak hizmete açılması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de AFAD Yeni Yerleşkesi İçin Zemin Etüdü Başladı - Son Dakika

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