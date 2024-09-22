Eskişehir'de Ahilik Haftası Mesajı

Yerel

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Ahilik Haftası nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Esnaf ve sanatkarın piri Ahi Evran Veli'nin 'Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir' düsturuyla ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkelere dayanan felsefesi günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermekte, ticaret erbabına kılavuzluk etmektedir" dedi.

Vali Aksoy, Ahilik Haftası çerçevesinde bir mesaj yayımladı. Aksoy, mesajında, "Ahilik, ticari ve sosyal yaşamı, bireysel ve toplumsal değerlerle bütünleştiren, etik değerleri gündelik yaşamda görülür kılan köklü bir kurumdur. Temelleri 13'üncü yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılan Ahilik Teşkilatı, Türk insanının meslek, sanat ve üretim geleneğini işbirliği ve dayanışma ile yüzyıllar boyu sürdürmüştür. Dünya ticaret tarihinde Ahilik, üretici ve tüketici ilişkisini etik değerler üzerinden biçimlendiren en eski uygulamalardan biridir. Esnaf ve sanatkarın piri Ahi Evran Veli'nin 'Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir' düsturuyla ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkelere dayanan felsefesi günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermekte, ticaret erbabına kılavuzluk etmektedir. Ahilik Haftası münasebetiyle Ahi Evran-ı Veli'yi rahmet ve minnetle yad ederken, esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR