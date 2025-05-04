Eskişehir\'de Aktarlara Talep Artıyor

Eskişehir'de hava durumunun değişkenliği nedeniyle hastalanan vatandaşlar, bağışıklıklarını güçlendirmek için aktarların yolunu tutuyor.

Eskişehir'de hava durumunun sürekli değişken olması sebebiyle hastalanan vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyorlar. Uzun yıllardır esnaflık yapan Metin Ağılönü, insanların bu durumdan etkilenmemek için vücut dirençlerini arttırmalarını gerektiğini belirtirken, kullanılan bitkisel ürünlerin tavsiye edilen dozların üstünde kullanılmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca aktar Ağılönü, vatandaşlara önerdiği bitkiler hakkında, "Bitkisel takviyelerde en çok üzerinde durduğumuz ve bize talep edilenler arasında ıhlamur, kekik, zencefil, yaş zencefil yer alıyor. Buna bağlı olarak macunlarımız var; karışık bitkilerden yapılan macunlar, keçiboynuzu özü, keçiboynuzu pekmezi, madenci şurubu, meyan kökü şurubu, kozalak macunu ve kozalak şurubu gibi ürünler en çok talep edilen bitkisel karışımlar arasında" dedi.

"Bu dönemlerde insanların vücut direncini artırması gerekiyor"

Esnaf Metin Ağılönü, vatandaşlara önerdiği ürünler hakkında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi, bu dönemlerde insanların vücut direncini artırması gerekiyor. Bu anlamda, direnci artırabilmek için de bağışıklık sistemini güçlü tutmak lazım. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için bitkisel yönlerden takviye gerekiyor. Bitkisel takviyelerde en çok üzerinde durduğumuz ve bize talep edilenler arasında ıhlamur, kekik, zencefil, yaş zencefil yer alıyor. Buna bağlı olarak macunlarımız var; karışık bitkilerden yapılan macunlar, keçiboynuzu özü, keçiboynuzu pekmezi, madenci şurubu, meyan kökü şurubu, kozalak macunu ve kozalak şurubu gibi ürünler en çok talep edilen bitkisel karışımlar arasında. Bu tarz ürünleri biz genelde gelen vatandaşlara veriyoruz."

"Bunu bir ilaç gibi düşünün"

Bitkisel ürünlerin bilinçsiz şekilde yüksek dozda kullanılmaması hakkında ise Ağılönü, "Kişiler bu geçiş dönemlerinde bağışıklıklarını güçlü tutarsa, vücutları dirençli olmuş olur ve haliyle hastalıklara karşı kendilerini korumuş olurlar. Şu an için söyleyebileceklerimle vatandaşları şöyle bilgilendirelim. Bitkisel tedavilerde aşırı dozda, yani tavsiye edilenin dışında kullanırsanız metabolizmanızı bozarsınız. Bu da demek oluyor ki, aktardaki arkadaşların söylediği miktarda kullanırlarsa hem bilinçli kullanmış olurlar hem de vücutlarına zarar vermemiş olurlar. Örneğin, biz diyoruz ki sabah akşam bir tatlı kaşığı kadar macun tüketiniz. Eğer bir kişi bunu bir çorba kaşığı kadar kullanırsa ne olur? Metabolizması bozulur, vücuduna zarar verir. Bunu bir ilaç gibi düşünün. İlaç için ne deniyor? Sabah bir tane alacaksınız. Siz tutup üç beş tane ilacı bir anda alırsanız ne olur? Dengeniz bozulur. İşte bu anlamda da aynısı geçerli. Çok tüketmek vücuda zarar verir. Yani, 'hastalıklarımı bir an önce geçireyim, öksürüğümü keseyim, nezlemi ya da gribimi atayım' düşüncesiyle çok tüketildiği zaman daha zararlı olur. Vatandaşta 'bu zaten doğal bir şey, fazla tüketsek de zararı olmaz' algısı var. Ama böyle bir şey yok. Haliyle, kesinlikle verilen dozun dışına çıkmamak gerekir. Bir de şunu söyleyeyim: Kaynatılması gereken bitkiler var, demlenmesi gereken bitkiler var. Kaynatılması gereken bitkileri demleyerek kullanırsanız sonuç çok azalır. Demlenmesi gereken bitkileri de çok kaynatırsanız, bu sefer içindeki özelliklerini azaltmış olursunuz" dedi. - ESKİŞEHİR