Eskişehir'de Aktif Yaşam Merkezi Açıldı

Eskişehir'de yaşlı nüfusun toplumsal hayata aktif katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Fethi Yılmaz Sezer Aktif Yaşam Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törenle hizmete girdi.

Türkiye'de kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıyan merkez; 400 metrekarelik yeşil bahçesi, 90 metrekarelik çok amaçlı salonu, fizyoterapi alanı ve sanat atölyeleriyle büyüklerin hem bedensel hem de ruhsal iyilik hallerini destekleyecek şekilde tasarlandı. Merkezin aynı zamanda okullar ve gençlik merkezleriyle iş birliği yaparak, yaşlıların tecrübelerini genç nesillere aktaracağı bir "nesiller arası köprü" vazifesi göreceği belirtildi. Merkezin açılışına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

"Güçlü devleti esas güçlü yapan insana verdiği değerdir"

Törende konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, sosyal devlet anlayışının önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda sosyal hizmetler alanında insanı merkeze alan adımlar atıldığını belirten Gürcan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir devleti güçlü yapan ekonomisi, yolları, köprüleridir ama esas güçlü yapan insana verdiği değerdir. Vatandaşımız 'devletim her şartta yanımdadır' diyebiliyorsa, devlet ile millet arasındaki bağ daha da kuvvetlenir. Bugün açılışını yaptığımız bu merkezde sunulan her hizmet, insan onurunu merkeze alan bir anlayışla hayat bulacak. Bu güzel merkez nice büyüğümüze huzur verecek, ailelerimizin yükünü paylaşacak."

Vali Yılmaz: "Büyüklerimiz Bizim Köklerimizdir, Onların Elini Hiç Bırakmayacağız"

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ise konuşmasında, yaşlı nüfusun artışıyla birlikte sosyal hizmet politikalarının da dönüşmesi gerektiğine vurgu yaptı. Eskişehir'in bu yeni politika anlayışını sahada en güçlü uygulayan illerden biri olduğunu belirten Vali Yılmaz, "Bizim medeniyetimizde büyüklerimiz bir bereket ve hikmet kaynağıdır. Bugün açılışını yaptığımız Aktif Yaşam Merkezi, devletimizin 'hiçbir büyüğümüzü yalnız bırakmayız' anlayışının somut bir tezahürüdür. Bir ağacın kökleri ne kadar derinse dalları o kadar yükseklere uzanır; büyüklerimiz de bizim köklerimizdir. Eskişehir, bugün de yarın da o köklerine sahip çıkmaya, büyüklerinin elini hiç bırakmamaya kararlıdır" diye konuştu.

"Eskişehir'e sadece geçtiğimiz yıl 477 milyon lira evde bakım yardımı aktardık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise konuşmasında, hükümet olarak yerinde yaşlanmayı ve aktif yaşamı önceleyen bir vizyonla hareket ettiklerini belirtti. Eskişehir'e yönelik sosyal destek rakamlarını paylaşan Bakan Göktaş, "Geçtiğimiz sene Fethi Yılmaz Sezer Huzurevinin kapılarını açmıştık; bugün de bünyesinde 50 kişi kapasiteli Yaşlı Aktif Yaşam Merkezimizi hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yerinde yaşlanmayı önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı kapsamında sadece geçtiğimiz yıl Eskişehir'e 477 milyon lira kaynak aktardık. Haziran ayı itibarıyla evde bakım ücretini 15 bin 775 liraya güncelleyerek, 3 bin 458 Eskişehirli vatandaşımız için toplam 47 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Ulusal Vefa Programıyla da kentte bin 240 vatandaşımıza hizmet sunuyoruz" dedi.

"Büyüklerimiz gündüz merkezimizde olacak, akşam kendi yuvalarına dönecek"

Konuşmasının ikinci bölümünde, yaşlılık dönemindeki yalnızlık sorununa ve Bakanlığın gelecek vizyonuna değinen Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Araştırmalara göre büyüklerimizin yüzde 75'i alıştıkları düzenden ayrılmak istemiyor, evinde hayatını sürdürmek istiyor. İşte bu ihtiyaca cevap veren ve ülke genelinde sayıları 43'e ulaşan Yaşlı Aktif Yaşam Merkezlerimiz sayesinde, büyüklerimiz gün içinde fizyoterapi, sosyal ve kültürel desteklerle buluşurken, akşamları kendi yuvalarında ailelerinin yanında kalabiliyorlar. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonumuz doğrultusunda büyüklerimizin yaşam kalitesini artıracak stratejik politikaları güçlendirmeye devam edeceğiz."

Eskişehir Müftüsü Muharrem Gül'ün yaptığı duanın ardından, Bakan Göktaş ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Bakan Göktaş ve beraberindeki heyet, Fethi Yılmaz Sezer Aktif Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkezdeki atölyeleri ve dinlenme alanlarını ziyaret eden Bakan Göktaş, yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenerek onlarla uzun süre sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Merkezin, Türkiye genelinde koruyucu ve toplum temelli sosyal hizmet modellerine ilham kaynağı olması bekleniyor.

Açılış törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR