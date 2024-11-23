Eskişehir\'de Aniden Yağmur

Yerel

Eskişehir'de aniden gelen sağanak yağmura yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için ilk buldukları korunaklı alana saklandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün paylaştığı hava tahmin raporu doğrultusunda, Eskişehir'de sağanak yağış etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde bastıran yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Birçok vatandaş, yanlarında bulundurduğu şemsiye ile etkili olan yağıştan korunmayı başarırken, bazıları tedbirsiz yakalanmaları sonucunda ıslandı ve yağmurdan korunacak yer aradı. Yağmurdan kaçmak isteyen vatandaşlar, işletmelerin önüne sığındı ve yağışın azalmasını bekledi. Zaman zaman hızlanan yağışın gün içinde de devam etmesi bekleniyor. - ESKİŞEHİR