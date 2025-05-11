Eskişehir'de Anneler Günü Özel Etkinliği: 40 Anne El Emeği Ürünlerini Sergiledi - Son Dakika
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Eskişehir'de Anneler Günü Özel Etkinliği: 40 Anne El Emeği Ürünlerini Sergiledi

Eskişehir\'de Anneler Günü Özel Etkinliği: 40 Anne El Emeği Ürünlerini Sergiledi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Hanımeli Sokağı'nda Anneler Günü dolayısıyla 40 annenin el emeği ürünlerini sergilediği özel bir etkinlik organize etti. Kadınlar, geleneksel el sanatlarını tanıtırken, dayanışma ve coşkuyla anneleri mutlu etmenin keyfini yaşadı.

11.05.2025 15:38  Güncelleme: 15:43
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Hanımeli Sokağı'nda 40 annenin el emeği ürünlerini sergilemesi için tezgahlar kurularak Anneler Günü konsepti yapıldı.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin gelenekselleşen Hanımeli Sokağı, Anneler Günü dolayısıyla özel bir atmosfere büründü. El emeği göz nuru ürünlerini sergileyen kadınların coşkusu ve dayanışması, sokağa ayrı bir renk kattı. Farklı alanlarda yeteneklerini konuşturan ev hanımları, bu özel günde hem kendi emeklerinin karşılığını almanın hem de anneleri mutlu etmenin heyecanını yaşadı.

"Anneler Günü için setler halinde oluşturduk"

Taş tozundan yaptığı özgün tasarımlarla dikkat çeken Ayşegül Çetintaş, Anneler Günü için özel setler hazırladığını belirtti. Çetintaş, anne figürleri ve çiçeklerle süslediği ürünlerinin yanında gül hediyesi de sunacağını söyledi. Piyasadaki benzer ürünlere göre daha uygun fiyatlarla annelere ulaşmayı hedeflediğini vurgulayan Çetintaş, "Değişik zamanlarda değişik ürünler yapıyorum. Örgü, takı, çanta, vesairedir aslında birçok alanda çalışıyorum. Ama şu an yaz dönemine geçtiğimiz için taş tozundan ürünler yapıyorum. Bunları epoksi kalıplarına döküyorum, daha sonra akriliklerle boyayıp vernikliyorum. Bugün de Anneler Günü'ne özel böyle bir çalışma yaptım. Anneler Günü için setler halinde oluşturduk. Mesela içine anne figürleri koyduk, içine çiçekler koyup yanına güller hediye edeceğiz. Şu an piyasada olup birçok annenin model olarak beğenip ama hani maddi açıdan çok yanaşamadığı bazı ürünlere biz biraz daha minimal fiyatlarla biraz da elimizden gelince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sonuçta ben de bir ev hanımıyım, ben de bir anneyim" diye konuştu.

" Ankara'da okuyan oğlum Anneler Günü için bana sürpriz yaparak yanıma geldi"

Çetintaş, Hanımeli Sokağı'nda 40 anneyle birlikte çalışmanın ve bu özel günü birlikte kutlamanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Oğlunun Anneler Günü için ona sürpriz yaparak Eskişehir'e geldiğini dile getiren Ayşegül Çetintaş, "Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Benim Ankara'da okuyan bir oğlum var. Anneler Günü için bana sürpriz yaparak geldi. Oğlumun gelmesine de çok mutlu oldum. Anne olmak çok güzel bir duygu. İki tane çocuk yetiştirdim. İnşallah vatanına, milletine hayırlı uğurlu evlatlar olurlar" dedi.

"Bugün burada 40 anneyle beraber çalışmak beni mutlu ediyor"

On beş yıldır el sanatlarıyla uğraşan Hatice Berberci ise Anneler Günü'ne özel Hanımeli Sokağı'nda konsept yaptıklarını söyledi. Hanımeli Sokağı'ndaki kadınların arasındaki güçlü dayanışmaya dikkat çeken Berberci, "Biz bugün Hanımeli Sokağı'nda Anneler Günü konsepti de yaptık. Bugün burada 40 anneyle beraber çalışmak beni mutlu ediyor. Hem maddi olarak hem de manevi olarak burada annelerle olmamız, onlarla bir araya gelmemiz, hep beraber bugünü kutlamamız oldukça keyifli. Bugün seve seve çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"500 lira üzeri alışveriş yapanlara hediye çekilişimiz var"

Anneler Günü'ne özel kendi tezgahından 500 lira alışveriş yapan müşterilerine hediye çekilişi yapan Berberci, "Bugün tezgahımdan 500 lira üzeri alışveriş yapanlara hediye çekilişi yapıyoruz. Çekiliş de istediği tezgahtan ürün alma hakkı oluyor. Çekiliş paketlerinin hepsinin hazırladık. Paketlerimiz vatandaşlarımızı bekliyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Anneler Günü Özel Etkinliği: 40 Anne El Emeği Ürünlerini Sergiledi - Son Dakika

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