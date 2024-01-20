Eskişehir\'de AÖF Sınavı Trafiği Yoğunluğa Neden Oldu

Eskişehir'de Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavına girmek için yola çıkan öğrenciler yoğun trafiğe sebep oldu.

Sabah erken saatlerde başlayan sınav trafiği, uzun kuyruklar oluşturdu. Tepebaşı ilçesi Fevzi Çakmak mahallesi Dumlupınar bulvarından başlayan uzun trafik kuyruğu, Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne kadar devam etti. Saat 09.30'da başlayacak sınava yetişmek isteyen öğrencilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu nedeniyle, işlerine gitmek isteyen vatandaşlarda aksamalar yaşadı. - ESKİŞEHİR