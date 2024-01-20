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Eskişehir'de AÖF Sınavı Trafiği Yoğunluğa Neden Oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de AÖF Sınavı Trafiği Yoğunluğa Neden Oldu

Eskişehir'de Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavına girmek için yola çıkan öğrenciler, sabah erken saatlerde başlayan sınav trafiği nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu. Bu durum, işlerine gitmek isteyen vatandaşlarda aksamalara sebep oldu.

Eskişehir\'de AÖF Sınavı Trafiği Yoğunluğa Neden Oldu
20.01.2024 - 11:04,  Güncelleme: 11:05
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Eskişehir'de Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavına girmek için yola çıkan öğrenciler yoğun trafiğe sebep oldu.

Sabah erken saatlerde başlayan sınav trafiği, uzun kuyruklar oluşturdu. Tepebaşı ilçesi Fevzi Çakmak mahallesi Dumlupınar bulvarından başlayan uzun trafik kuyruğu, Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne kadar devam etti. Saat 09.30'da başlayacak sınava yetişmek isteyen öğrencilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu nedeniyle, işlerine gitmek isteyen vatandaşlarda aksamalar yaşadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de AÖF Sınavı Trafiği Yoğunluğa Neden Oldu - Son Dakika
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