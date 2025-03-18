Eskişehir\'de Araç Sayısı 369 Bin 627

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'de şubat ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısının 369 bin 627 olduğunu açıkladı.

TÜİK, 'Motorlu Kara Taşıtları, Şubat 2025' verilerini yayımladı. Paylaşılan bilgilere göre, yurt genelinde şubat ayında 136 bin 810 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini otomobil, yüzde 32,7'sini motosiklet, yüzde 9,2'sini kamyonet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kentte yapılan taşıtların 205 bin 961'ini otomobiller oluşturdu

Eskişehir'de ise şubat ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 369 bin 627 oldu. Kentte kaydı yapılan taşıtların 205 bin 961'ini otomobil, 4 bin 472'sini minibüs, 2 bin 661'ini otobüs, 55 bin 461'ini kamyonet, 11 bin 714'ünü kamyon, 59 bin 561'ini motosiklet, bin 210'unu özel amaçlı araçlar ve 28 bin 587'sini traktörlerin oluşturduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR