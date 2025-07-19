Eskişehir'de Arama Kurtarma Ekipleri Sertifika Töreni - Son Dakika
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Eskişehir'de Arama Kurtarma Ekipleri Sertifika Töreni

Eskişehir\'de Arama Kurtarma Ekipleri Sertifika Töreni
19.07.2025 16:45
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Vali Aksoy, afetlerde iş birliğinin önemini vurgulayarak 1044 kişiye sertifika dağıttı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Sayın Ali Hamza Pehlivan ile birlikte Eskişehir Arama Kurtarma Ekipleri Projesi Akreditasyon Belgesi Dağıtım Törenine katıldı.

Valilik koordinesinde gerçekleştirilen projenin açılışında konuşan Vali Hüseyin Aksoy 6 Şubat depremlerinin, böylesine büyük bir afetle karşı karşıya kalındığında yalnızca kamu personeliyle müdahale etmenin yeterli olmadığını gösterdiğini anlattı. Aksoy, "Sivil toplumun, diğer kurumların ve kuruluşların bir araya gelerek afetlere müdahale etmesi, afetten etkilenen kişilerin bu sıkıntılı durumdan kurtarılması açısından daha geniş bir katılımla yürütülmelidir. Bu çerçevede, Eskişehir Valiliği olarak geçtiğimiz yıl sivil toplum örgütlerimizi, işletmelerimizi ve diğer kurum ve kuruluşlarımızı daha duyarlı hale getirmek adına ilk aşamada, 250'nin üzerinde personel çalıştıran işletmelerimizde gönüllü bir arama kurtarma ekipleri oluşturduk. Memnuniyetle gördük ki birçok özel kuruluşumuz hem bu çağrıya mesaj yoluyla cevap verdi hem de kendi imkanlarıyla gerekli donanımı sağladı. Birinci etap eğitim çalışmalarını geçtiğimiz yıl tamamladık, bugün ise ikinci etabı tamamlıyoruz. Afetlere müdahale yalnızca Afet Başkanlığımızın sorumluluğuna bırakılmamalı; tüm kurum ve kuruluşlarımızın iş birliği içinde olması, afet anında duyarlılık göstermesi çok önemli" dedi.

28 İşletme, 3 üniversite, 2 STK, 8 kamu kurumundan katılan bin 44 kişiye sertifikaları verildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise konuşmasında; "Tatbikatlar ve eğitim faaliyetleri sürekli devam ettirilerek dinamik bir yapı oluşturulmaktadır. Afetlerin ne zaman ve nerede gerçekleşeceği belli olmadığından hazırlıklı olmak en temel görevimizdir. Kurumlarımızın ve sivil toplumun bu anlamda gösterdiği duyarlılık hem özgüvenimizi hem de potansiyelimizi güçlendiriyor. Unutulmamalıdır ki afet öncesi alınan bir önlem, afet sonrası yaşanacak zararın büyük ölçüde önüne geçebilir. Bu sebeple afetlerin her aşamasında devletin, özel sektörün ve sivil toplumun birlikte hareket etmesi teşvik edilmelidir" dedi.

Proje kapsamında 28 işletme, 3 üniversite, 2 STK, 8 kamu kurumundan katılan bin 44 kişiye sertifikaları verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hüseyin Aksoy, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Politika, Sağlık, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Arama Kurtarma Ekipleri Sertifika Töreni - Son Dakika

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