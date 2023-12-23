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Eskişehir'de Aşık Veysel'in türküsündeki 10 para koleksiyonunda - Son Dakika
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Eskişehir'de Aşık Veysel'in türküsündeki 10 para koleksiyonunda

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan Oğuz Ekici'nin para koleksiyonunda, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun seslendirdiği 'Güzelliğin On Para Etmez' türküsünde geçen 10 para yer alıyor. Ekici'nin koleksiyonunda ayrıca Türk ve yabancı birçok eski para bulunuyor.

Eskişehir\'de Aşık Veysel\'in türküsündeki 10 para koleksiyonunda
23.12.2023 - 10:39,  Güncelleme: 10:43
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Eskişehir'in Sivrihisar içesinde para koleksiyonu yapan Oğuz Ekici'nin elinde, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun seslendirdiği "Güzelliğin On Para Etmez" türküsünde geçen 10 para yer alıyor.

Sivrihisar ilçesinde yaşayan Oğuz Ekici, uzun yıllardır para koleksiyonu yapıyor. Geçmişten günümüze kadar basılan birçok Türk parasının yanı sıra farklı ülkelerin geçmiş yıllarda kullandığı yaklaşık 170 parça para koleksiyonda yer alıyor. Koleksiyon öylesine eski paralar barındırıyor ki, adı para olan kuruşlar bile Ekici'nin elinde. 1973 yılında hayata gözlerini yuman Sivaslı usta sanatçı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun seslendirdiği "Güzelliğin On Para Etmez" türküsünde yer alan 10 para da Oğuz Ekici'nin koleksiyonunda yer alıyor. Ekici, türküde geçen on paranın, koleksiyonunun en değerli parçası olarak nitelendiriyor.

"Meşhur paralar da elimde mevcut"

Koleksiyonunda yer aşan tarihi paralar ve Aşık Veysel Şatıroğlu'nun türküsündeki 10 para hakkında konuşan Oğuz Ekic, "Şu an elimde 1970'li yıllarda başlayan 6'ncı emisyondan, şu anki 9'uncu emisyona kadar serideki Türk paraları ve muhtelif ülkelere ait çok sayıda yabancı kağıt para koleksiyonum var. Kağıt para koleksiyonum yaklaşık 120 parça civarında, demir para koleksiyonum da 50 parça civarında. Osmanlı döneminde kuruşlardan önce 1942'ye kadar olan süreçte kullanılan meşhur paralar da elimde mevcut. Ama en meşhuru rahmetli üstat Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'güzelliğin 10 para etmez' sözüne konu olan yine 1942 tarihli o 10 para koleksiyonumda mevcut. Kuruştan önce kullanılan demir paraların ismi gerçekten paraydı. Darphane tarafından belli bir sayıda basılmış hatıra paralarının bir kısmı folder kaplama sertifikalı, bir kısmını da kendim muhafaza altına aldım. Şu an koleksiyonumda demir paralar kısmında darphanenin son piyasaya sürdüğü demir 5 lira ile 1 kağıt Alman Markı eksik" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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