Eskişehir'de Atatürk'ü Anma Mesajı

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(ESKİŞEHİR) - 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "Ata'mızı ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anarken; bize emanet ettiği değerlere sahip çıkma sözümüzü bir kez daha yineliyorum. Her 10 Kasım'da hüzünlü bir sonbaharın içerisinde olsak da; Büyük Önder Atatürk, fikirleri ve idealleriyle milletimizin kalbinde sonsuza dek yaşayacaktır" dedi.

Başkan Ünlüce, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Ünlüce'nin mesajı şöyle:

"Kurtuluş Savaşı'nın önderi, ebedi başkomutan, büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86'ncı yılında özlem, şükran ve minnetle anıyorum. Emperyalizme karşı verdiği mücadele, siyasi ve askeri dehası, liderlik yeteneği ve eşsiz devlet adamı kimliği ile sadece Türk ulusunun değil; tüm dünya uluslarının saygı ve sevgisini kazanan eşsiz bir liderdir. Kurtuluş mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırarak en büyük mirası milletine emanet eden Atatürk'ü anlamak, onun gösterdiği hedefe koşmak vazgeçilmez ilkemizdir. 102'nci yılını kutladığımız Cumhuriyet'i ilelebet payidar kılmanın önemini bir kez daha anladığımız bugünlerde, O'na olan sevgi ve saygımız katlanarak büyümeye devam etmektedir. Bu sevgiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda Cumhuriyet değerlerine yakışır şekilde Eskişehir'imizi ve ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan ve yorulmadan atmaya devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum. Eskişehir, Atatürk'ün en çok ziyaret ettiği illerin başında gelir. Bu sebeple Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı şehrimizin 86 yıldır O'na olan özlemi hiç ama hiç dinmemiştir. Biliyoruz ki; Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet, ilke ve devrimleri, geleceğe umutla bakmamızdaki en güçlü kaynaktır. Bu düşüncelerle; Ata'mızı ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anarken; bize emanet ettiği değerlere sahip çıkma sözümüzü bir kez daha yineliyorum. Her 10 Kasım'da hüzünlü bir sonbaharın içerisinde olsak da; Büyük Önder Atatürk, fikirleri ve idealleriyle milletimizin kalbinde sonsuza dek yaşayacaktır."