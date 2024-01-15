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Eskişehir'de Ayakkabı Tamircisi, Müşterilere Whatsapp Üzerinden Hizmet Veriyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Ayakkabı Tamircisi, Müşterilere Whatsapp Üzerinden Hizmet Veriyor

Eskişehir'de yıllardır ayakkabı tamirciliği yapan Murat Kızılaslan, müşterilerine onarım bilgisini Whatsapp üzerinden vererek gelişen iletişim teknolojisini kullanıyor. Ayakkabıcılar Çarşısı'nda tamircilik yapan Kızılaslan, kış aylarında bot tamiriyle yoğun mesai yapıyor. Tamir ihtiyacı olan ayakkabının fotoğrafını müşteriye çektirerek işlerini kolaylaştıran Kızılaslan, Whatsapp üzerinden siparişleri alıyor.

Eskişehir\'de Ayakkabı Tamircisi, Müşterilere Whatsapp Üzerinden Hizmet Veriyor
15.01.2024 - 10:55,  Güncelleme: 10:58
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Eskişehir'de yıllardır ayakkabı tamirciliği yapan Murat Kızılaslan, müşterilerine onarım bilgisini Whatsapp üzerinden vererek gelişen iletişim teknolojisini kullanıyor.

Odunpazarı ilçesinde yer alan Ayakkabıcılar Çarşısı'nda tamircilik yapan 55 yaşındaki ayakkabı ustası Murat Kızılaslan, kış aylarının gelmesiyle vatandaşların getirdiği botların tamiriyle yoğun mesai yapıyor. Kış mevsimi ile birlikte bot ve çizme tamir işinde yoğunluğun arttığını dile getiren Kızılaslan, bu tip ayakkabıların darlaşmış kısımlarını ısı destekli kalıplarla açarak tamir ettiğini söyledi. Usta Murat Kızılaslan, dükkanına gelen müşterilerin yoğunluğu nedeniyle siparişleri ise teknolojinin yardımıyla Whatsapp aracılığıyla aldığını belirtti. Tamir ihtiyacı olan ayakkabının fotoğrafını müşteriye çektirdikten sonra kendisine iletmesini isteyen Kızılaslan, bu sayede daha kolay işlerini hallettiğini ve karışıklık yaşamadığını vurguladı.

"Botların baldır kısımlarını ısı destekli kalıpla açıyoruz genelde"

Vatandaşların giydiği ayakkabıların arka bölümlerindeki arızalardan şikayetçi olduklarını ifade eden Kızılaslan, kadınların giydiği botların meydana gelen daralmaya karşı kalıp açma yönetimini kullandığından bahsetti. Kızılaslan, şöyle devam etti:

"İlkokulu bitirdikten sonra babam bir meslek sahibi olmamı istedi. Ayakkabı imalatçısının yanına çırak olarak verdi beni. 5 sene bu işin çıraklığını yaptım. Daha öncelerden sipariş üzerine sıfırdan ayakkabı yapardık. Ama şu an siparişlerde yoğunluk olunca, eskiye ilgi arttı. Vatandaşların alım gücü zayıfladı. Bir spor ayakkabısı 2 buçuk, 3, 4 bin lira. Ben imalatçı olduğum için spor ayakkabılarını sıfır gibi yeniliyorum. Genellikle müşteriler ayakkabıların arka kısımlarından şikayetçi. Bir de baş parmaklar ayakkabıların önlerini deliyor. Kışlıklar piyasaya çıkınca kadınlar kilo alıyor galiba botlar baldır kısımlarından olmuyor. Botların baldır kısımlarını ısı destekli kalıpla açıyoruz genelde. Spor ayakkabıların ön kısımları arka kısımları değişiyor. Önü ve arkayı değiştirmek 600 liraya mal oluyor. Erkek botlarda da fermuar arızaları bize geliyor."

"Direkt Whatsapp üzerinden fotoğrafını atıyor, müşteriye hemen cevap veriyorum"

Müşterileriyle haberleşme yöntemine değinen Murat Kızılaslan, dükkana gelenlerin isimlerini akılda tutmasının zor olduğu için Whatsapp'ı kullandığını kaydederek, "Benim işlerim yoğun. Müşterilerimle genellikle ben Whatsapp üzerinden haberleşiyorum. Yoksa ben hangi birinin ismini aklımda tutayım ya da kağıda yazayım? Müşteri ayakkabıyı bana veriyor, fotoğrafını çekiyor, telefonumu kaydediyor. Birkaç gün sonra direkt Whatsapp üzerinden fotoğrafını atarak onarımın yapılıp yapılmadığını soruyor, müşteriye hemen cevap veriyorum. 2-3 saat sonra gel diyorum" diye konuştu.

"Ben çekirdekten yetiştiğim için işi orijinal gibi yapıyorum"

Çevredeki diğer ayakkabı tamirci esnafın işlerinin kendisinin kadar yoğun olmadığını getiren Murat Kızılaslan, "Diğer ayakkabı tamirci arkadaşların işleri benim kadar yoğun değil. Onlar hemen tamir yapıp müşteriye ayakkabıyı veriyorlar. Ama benim yaptığım ağır iş. Basit bir iş değil yani. İşlerim süper, kafamı kaldıramıyorum. Oğlum var mesela benim yaptığım işi yapamıyor. Kardeşim var karşıda o da öyle. Onlar benden görerek yapıyor. Ben çekirdekten yetiştiğim için işi orijinal gibi yapıyorum. Zaten iş yoğunluğu da buradan geliyor. Mesela biri yaptığım ayakkabıyı görüyor, beğeniyor. Başka bir arkadaşına söylüyor, onlar da bana geliyor. Özellik burada yani. İyi usta olursan iyi işin olur" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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