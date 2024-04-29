Eskişehir'de Balık Satışları Azalıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Balık Satışları Azalıyor

Eskişehir\'de Balık Satışları Azalıyor

Eskişehir'deki balıkçı esnafı, havaların ısınmasıyla taze balıkların olmasına rağmen satışlarının azaldığını ve taze balıkların fiyatlarının artığını belirtti. Sıcak hava nedeniyle balık tezgahlarında balık olmasına rağmen satışlarda azalma olduğu ifade edildi. Balıkçı esnafı, küçük teknelerin avlanmaya devam etmesi nedeniyle balık çeşidinin olduğunu ancak küçük kayıklardan az balık çıktığını söyledi. Balık fiyatlarında levrek, somon, palamut ve çuprada bir değişiklik olmazken, hamsi, istavrit, mezgit ve lüfer gibi balıkların fiyatlarının arttığı belirtildi.

29.04.2024 11:15  Güncelleme: 11:21
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Eskişehir'deki balıkçı esnafı, havaların ısınmasıyla taze balıkların olmasına rağmen satışlarının azaldığını ve taze balıkların fiyatlarının artığını belirtti.

Son günlerde kent genelinde etkili olan sıcak hava nedeniyle balık tezgahlarında balık olmasına rağmen satışlarda azalma olduğu belirtildi. Balıkçı esnaf İbrahim Önge, 15 Nisan'da büyük teknelerin avlanmasının yasaklandığını, ancak küçük teknelerin avlanmaya devam ettiğini bu yüzden balık çeşidinin olduğunu ifade etti. Taze balık fiyatlarında yükselme olduğunu anlatan Taşbaşı çarşısında balıkçı esnafı İbrahim Önge "Nisan ayının gelmesiyle balık sezonu kapandı. Büyük gemiler yasaklanıyor. Ancak küçük kayıklar avlamaya devam ediyor. Bu şekilde olunca küçük kayıklardan da az balık çıkıyor. Hal böyle olunca da balık fiyatları biraz yükseliyor. Ama sürekli taze balık geliyor. Nerdeyse her gün, ya da iki günde bir taze balıklar geliyor. Eskişehir'de birçok lokanta ve restoranlara taze balık veriyoruz ve sürekli bir sirkülasyon oluyor. Balık fiyatlarında levrek, somon, palamut ve çuprada bir değişiklik yok, ancak küçük balıklarda artış oldu. Hamsi, istavrit, mezgit ve lüfer gibi balıkların fiyatları arttı. Hamsi 200 lira, istavrit 200 lira, sardalye 150 lira, levrek 250 lira, çupra 250 lira, Norveç soman 600 lira, yerli soman 350 liraya satılıyor. Vatandaşlarımızın talebi devam ediyor ancak fiyatların yükselmesi ve sezonun kapanmasıyla satışlarımız durgunlaştı" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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