Eskişehir\'de Bayram Sevinci

Eskişehir'de hayırseverler tarafından öncelik yetim ve özel ihtiyaçlı çocuklar olmak üzere yaklaşık 300 miniğe bayramlık hediyeler dağıtıldı.

İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Gökmeydan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklarla birlikte eğlenceli oyunlar oynandı ve heyecanlı yarışmalar yapıldı. Yiyecek ikramı da yapılan organizasyonda, toplam 300 çocuğa bayramlık kıyafet ve oyuncaklar hediye edildi.

"Bu güzel gönül işinde bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu gönüllüsü Ayşegül Bozbaş, "Her bayram olduğu gibi bu bayram öncesinde de önceliğimiz yetim ve özel ihtiyaçlı çocuklar olmak üzere, 300 çocuğumuza bayramlıklarını hediye ettik. Tarafımıza verilen ikinci el, kullanılabilir oyuncaklardan ve hikaye kitaplarından oyuncak panayırı kurduk. Çocuklarımızın mental yorgunluklarını atabilmeleri adına hep birlikte çeşitli oyunlar oynadık, yarışmalar yaptık. Bayramlıkların yanında çeşitli ikramlarda bulunduk. Bu güzel gönül işinde bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz. İyilik ailemize katılmak isteyen gönüllülerimizin sayısının çoğalmasını temenni ederiz. Gökmeydan Mahalle Muhtarımız Mesut Ertem'e de desteği için teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR