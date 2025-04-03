Eskişehir'de Bayram Turist Akını - Son Dakika
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Eskişehir'de Bayram Turist Akını

Eskişehir\'de Bayram Turist Akını

Porsuk Çayı köprüleri, bayram tatilinde turistlerin fotoğraf çekim merkezi haline geldi.

03.04.2025 09:53
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Eskişehir'de 9 günlük bayram tatili nedeniyle gelen turistler Porsuk Çayı üzerinde bulunan köprülerde fotoğraf çekinmeyi ihmal etmiyor.

Bayram tatilinin 9 güne uzamasıyla beraber şehir merkezine turistler akın etti. Turistlerin en uğrak noktalarından biri ise Porsuk Çayı çevresi oldu. Eskişehir'e turistik amaçla gelen vatandaşlar Porsuk Çayı'nın üstünde bulunan köprülerde bolca hatıralık fotoğraf çektirdi. Köprüden geçmek isteyen vatandaşların ise turistlere anlayış göstererek, fotoğraf çektirmelerini bekledikleri görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Bayram Turist Akını - Son Dakika

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