Eskişehir\'de Bayram Turist Akını

Eskişehir'de 9 günlük bayram tatili nedeniyle gelen turistler Porsuk Çayı üzerinde bulunan köprülerde fotoğraf çekinmeyi ihmal etmiyor.

Bayram tatilinin 9 güne uzamasıyla beraber şehir merkezine turistler akın etti. Turistlerin en uğrak noktalarından biri ise Porsuk Çayı çevresi oldu. Eskişehir'e turistik amaçla gelen vatandaşlar Porsuk Çayı'nın üstünde bulunan köprülerde bolca hatıralık fotoğraf çektirdi. Köprüden geçmek isteyen vatandaşların ise turistlere anlayış göstererek, fotoğraf çektirmelerini bekledikleri görüldü. - ESKİŞEHİR