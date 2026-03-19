Beylikova\'da bayramlaşma programı düzenlendi

Eskişehir Beylikova Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Belediye hizmet binasında bulunan toplantı salonunda yapılan programa, ilçede yaşayan vatandaşların yanı sıra meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en güzel şekilde hissedildiği programda katılımcılar bir araya gelerek bayramlaştı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada vatandaşlarımızla sohbet edilerek bayramın manevi atmosferi paylaşıldı.

"Mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum"

Programda konuşan Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, bayramların toplumda kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendiren özel günler olduğunu ifade ederek, "Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin bir olduğu, birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği çok kıymetli günlerdir. Bu güzel günde kıymetli hemşehrilerimiz, meclis üyelerimiz ve muhtarlarımız ile aynı çatı altında bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İlçemizde her zaman dayanışma ve kardeşlik ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin bayramını bir kez daha kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum" dedi.

Program kapsamında katılımcılara bayram hediyeleri takdim edilirken, vatandaşlarımızla sohbet edilerek bayramın sevinci hep birlikte paylaşıldı. Bayramlaşma programı, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR