Eskişehir\'de Bedava Dondurma Dağıtımı

Yerel

Eskişehir'de bir esnaf, biten sezonunun ardından 200 litre dondurmayı vatandaşa ücretsiz dağıtmak istedi. Ancak vatandaşlar bu duruma inanmayınca çalışanlar bedava ürünleri dağıtmakta güçlük çekti.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan bir pastane, biten sezonun ardından dolabı kapatmaya hazırlanırken elinde kalan dondurmayı ziyan olmaması için ücretsiz bir şekilde dağıtmaya karar verdi. Ancak dükkanın önündeki personelin dondurmanın ücretsiz olduğunu belirtmesine rağmen vatandaşlar duruma inanmadı. Çalışanlar ilk anlarda ücretsiz dondurmayı dağıtmakta güçlük çekse de daha sonra işletme önünde yoğunluk oluştu. Çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar işletmecilere teşekkür etti. 200 litre dondurma vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtıldığı öğrenildi.

"Bedava satmakta bile zorluk çekiyoruz"

Konuyla alakalı konuşan esnaf Hayri Karacan, "Sezon bitiyor, elimizde kalan dondurmalar zayii olmasın ve seneye satmak zorunda kalmayalım diye bedava dağıttık. Satmadığımız zaman dondurucuya atacağız, seneye satmamız gerekiyor, biz onu yapmıyoruz. Ziyan olacağına vatandaş bedava yesin. Biz her sene bunu yapıyoruz. Aşağı yukarı 200 litre dondurma dağıttık. Vatandaş bedava dağıttığımıza inanmıyor. Bedava satmakta bile zorluk çekiyoruz. Aslında ziyan olmuyor. Diğer dondurmacılar bunu dondurucuya atıyor, seneye sezon başında satmaya başlıyorlar. Bence sağlıklı değil. Hem milletin duasını alıyoruz hem de devamlı taze ürün satmış oluyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR