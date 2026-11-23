Eskişehir Bedensel Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Derneği'nde akıl ve zeka oyunları ile satranç etkinliği gerçekleştirildi.

Dernek, üyelerinin sosyal hayata katılımını desteklemek ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dernek binasında düzenlenen programda katılımcılara çeşitli akıl ve zeka oyunları ile satranç tanıtılarak uygulamalı olarak öğretildi.

"Burada bir satranç kültürü oluşturmak istiyoruz"

Etkinlikte yer alan işaret dili, satranç ile akıl ve zeka oyunları öğretmeni Nebahat Tunç ise çalışmaları sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Dernek yönetimiyle yaptıkları görüşmenin ardından ilk adımı attıklarını ifade eden Tunç, şunları söyledi:

"Bugün burada arkadaşlarla ve başkanımızla tanıştık. Bu çatı altında neler yapabiliriz diye konuşurken satranç öğretelim, akıl ve zeka oyunları oynayalım ve bunu kültürel olarak yayalım diye düşündük. İlk adımı bugün attık. Umarım uzun soluklu, sürdürülebilir bir etkinlik olarak devam eder. Burada bir satranç kültürü oluşturur, hep beraber farklı etkinlikler yapmaya devam ederiz."

"Oyunlara zevkle katılıyoruz"

Etkinliğe katılan dernek üyelerinden Halil Yücel, düzenlenen organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eğitmenlerin kendilerini unutmamasının mutluluk verici olduğunu belirten Yücel, "Bugün Eskişehir Bedensel Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Derneği'nde güzel bir etkinlik yapıyoruz. Hocamız bize zeka oyunlarını öğretmek için burada bizimle beraber. Çok güzel oyunlar var ve bu durum bizim de çok ilgimizi çekti. Kendisine bizi düşünüp bulduğu ve buraya geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu şekilde oyunlara zevkle katılıyoruz" dedi.