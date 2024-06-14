Eskişehir'de Biçerdöver Kontrolör Kursu Düzenlendi

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen biçerdöver kontrolör kursuna kontrollerde görev alacak 24 ziraat mühendisi ve ziraat teknikeri katıldı.

Kursun açılışında konuşan İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, biçerdöver kontrolör kursunun katılımcı kursiyerler için faydalı geçmesini diledi. Gümüş, ülke tarımı için dane kayıplarının azaltılmasının çok önemli olduğunu vurguladı ve biçerdöver kullanıcılarının yaptıkları işin önemine dikkat çekti. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinecileri Federasyonu (TÜBİFED) Başkanı Ahmet Saltık tarafından verilen eğitimde; biçerdöverlerin çalışma prensipleri, hasatla ilgili teknik konular, oluşabilecek hatalar ve uygulanacak yaptırımlar, hasat yapan biçerdöver operatörünün operatörlük belgesini kontrol etme, hasatta oluşan kayıpların kabul edilebilir sınırlar içinde olup olmadığını kontrol etme ve kayıpları önlemeye yönelik çalışmalar gibi konularda bilgiler verildi. Türkiye genelinde hasat kayıplarının ve nakliye kayıplarının oldukça yüksek seviyelerde olduğu bilinirken, Eskişehir ilinde makul seviyelere yakın olduğu ve bu kayıp oranın çok daha altında olduğu belirtildi. Eğitim alan teknik elemanların saha çalışmalarıyla bu kayıp oranının daha da azaltılabileceğine vurgu yapıldı.

Biçerdöver kontrollerinde görev alacak teknik elemanların bilgi ve becerilerini geliştirmek, hasat kayıplarını ve nakliye kayıplarını azaltmak, biçerdöver operatörlerinin operatörlük belgelerini kontrol etmek, hasatta oluşan kayıpların kabul edilebilir sınırlar içinde olup olmadığını kontrol etmek, kayıpları önlemeye yönelik çalışmalar yapmak hedefleriyle düzenlenen kursun sonunda kursiyerlere sertifika verildi. - ESKİŞEHİR