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Eskişehir'de çalan çocuklar büyük ilgi gördü

Eskişehir'de Porsuk Bulvarı'nda darbuka ve klarnet çalan iki çocuk, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Hafta sonu tatilinde bölgeden geçen insanlar, çocukların şarkılarını ilgiyle takip etti. Müzik ziyafeti veren çocukların etrafında oluşan kalabalık, şarkılara eşlik edip oynadı ve alkışlarla tempo tuttu. Çevredeki vatandaşlar ise çocukların performansını fotoğraf ve video çekerek kaydetti.

Eskişehir\'de çalan çocuklar büyük ilgi gördü
16.12.2023 - 15:26,
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Eskişehir'de vatandaş yoğunluğunun olduğu bir bulvarda darbuka ve klarnet çalan iki çocuk vatandaşların ilgisini topladı.

Odunpazarı ilçesi Porsuk Bulvarı'nda müzik aletleri ile melodiler çalan iki küçük çevredeki vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Hafta sonu tatilinin olması sebebiyle bölgeden geçen insanlar, soğuk havaya rağmen şarkılarını çalan küçük çocukları ilgiyle takip etti. Çocukların darbuka ve klarnet çalma görüntüsü adeta mini bir konseri andırdı. Müzik ziyafeti veren çocukların etrafında oluşturulan kalabalıktaki bazı vatandaşların çalan şarkılara eşlik edip oynadığı, bazılarının da alkışlarla tempo tuttuğu görüldü. Çevredeki başka vatandaşların da telefon kameralarıyla küçük çocukların hem fotoğrafını çektiği hem de kayıt aldığı göze çarptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Odunpazarı, Eskişehir, Çocuk, Son Dakika

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