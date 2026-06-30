Eskişehir'de Çiftçilere Bitki Koruma Eğitimi - Son Dakika
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Eskişehir'de Çiftçilere Bitki Koruma Eğitimi

Eskişehir\'de Çiftçilere Bitki Koruma Eğitimi
30.06.2026 10:09
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Eskişehir'de 150 çiftçiye bitki koruma ürünleri kullanımıyla ilgili eğitim verildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Odunpazarı ilçesinde faaliyet gösteren üreticilere yönelik kapsamlı bir 'Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Eğitimi' düzenledi.

Eskişehir'de tarımsal üretimin bilinçli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi amacıyla yürütülen eğitim çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Odunpazarı ilçesinde üretim yapan çiftçilere yönelik 'Bitki Koruma Ürünleri (Tarım İlacı) Uygulayıcı Belgesi Eğitimi' gerçekleştirildi. Eğitimler, mevzuatta yapılan güncel değişiklikler baz alınarak planlandı. Bu doğrultuda; 'Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik', 13 Aralık 2025 tarih ve 33106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 13 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmişti. Yeni dönemin getirdiği yasal zorunluluklar ve doğru uygulama yöntemleri, düzenlenen bu eğitimle sahaya aktarıldı.

Çiftçiler detaylıca bilgilendirildi

Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzman teknik personel tarafından verilen eğitimlere üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Toplamda 150 çiftçinin katıldığı programda; tarım ilaçlarının doğru dozda kullanımı, uygulama zamanları, kişisel koruyucu donanım kullanımı, çevre ve insan sağlığının korunması ile kayıt tutma prosedürleri detaylı bir şekilde anlatıldı. Gerçekleştirilen eğitimlerin tarımsal ilaçlamada hatalı uygulamaların önüne geçilmesi açısından kritik önem taşıdığını belirtildi. Doğru bitki koruma yöntemleri sayesinde hem ürün kayıplarının en aza indirileceği hem de kimyasal kalıntılardan uzak, sağlıklı gıda arzının güvence altına alınacağı vurgulandı.

Eskişehir genelinde çiftçilere yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Çiftçilere Bitki Koruma Eğitimi - Son Dakika

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