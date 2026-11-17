Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) kalan çocuklar için ara tatil kapsamında bowling etkinliği düzenlendi.

Eskişehir'de devlet koruması altındaki çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla ara tatil döneminde çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, hayırseverlerin de katkılarıyla düzenlenen bowling etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlik boyunca oyunlar oynayan çocuklar, ara tatil sürecini keyifli bir şekilde değerlendirdi.