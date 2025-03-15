Eskişehir\'de Çocuklar İçin Özel İftar

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocuklar için özel bir iftar programı düzenledi.

Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşayan çocuklar düzenlenen iftar programında bir araya gelerek keyifli bir akşam geçirdi. Ramazan Ayı'nın manevi atmosferini yansıtan etkinlikte, çocuklar oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı. İftarın ardından gerçekleşen çeşitli etkinlikler ile doyasıya eğlenen çocuklar, ikramlar eşliğinde keyifli anlar yaşadı. - ESKİŞEHİR