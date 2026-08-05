Eskişehir'de 'Çocuklar Oynasın' Projesi
Valilik himayesinde gerçekleştirilen projede çocuklar eğlenceli etkinliklerle bir gün geçirdi.
Eskişehir'de hayata geçirilen 'Çocuklar Oynasın' projesi kapsamında çocuklar eğlenceli ve verimli bir gün geçirdi.
Eskişehir Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 'Çocuklar Oynasın' projesi yürütülüyor. Gençlik Merkezlerinde hayata geçirilen kapsamında, çeşitli etkinlikler düzenlendi. Projeye katılan çocuklar; oyun, spor ve resim etkinlikleriyle dolu, eğlenceli ve verimli bir gün geçirme fırsatı buldu.
Kaynak: İHA
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