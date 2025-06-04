Eskişehir'de Çocuklar Sıfır Atık Bilinci ile Üretiyor - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'de Çocuklar Sıfır Atık Bilinci ile Üretiyor

04.06.2025 19:06
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Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Kadınlar Üretiyor Çocuklar Gülümsüyor' projesi kapsamında, Çağfen Koleji öğrencileri atık kumaşlardan kitap ayracı üretiyor. Proje, çocuklara sıfır atık bilinci aşılamayı hedefliyor.

Atık kumaşlardan kitap ayracı üretiyorlar: Çocuklar sıfır atık bilinciyle üretmeyi öğreniyor

ESKİŞEHİR - Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kadınlar Üretiyor Çocuklar Gülümsüyor" projesi kapsamında, Çağfen Koleji öğrencileri sıfır atık bilinciyle atık kumaşlardan kitap ayracı üretti.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nce yürütülen projenin ilk etabında Belde Evlerindeki kadınlar, geri dönüşüm atıklarıyla yeniden kullanılabilir ürünler üretiyor. Projenin ikinci ayağında ise çocuklar, bir yandan kullanmayı öğrenirken bir yandan kalem kutusu, kitap ayracı, atkı ve bere gibi ürünleri de kendi elleriyle üretiyor. Bu kapsamda özellikle tekstil atıkları yeniden hayat bulurken, çocuklara da sıfır atık ve geri dönüşüm bilinci aşılanıyor. Kadınlar Üretiyor Çocuklar Gülümsüyor projesiyle birlikte Tepebaşı'nda dayanışma, sürdürülebilir üretim ve çevre bilincinin ileri taşınması amaçlanıyor.

"Atık kumaşlardan ihtiyaç sahibi çocuklarımız için malzemeler üretiyoruz"

Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunurken üretim sürecinin çocuklar için farklı ve değişik bir tecrübe olduğunu dile getirdi. Yalnızoğlu, "Atık kumaşlardan ihtiyaç sahibi çocuklarımız için okullarında kullanabilecekleri çanta, kalem kutusu, kıyafet ve önlük gibi malzemeler üretiyoruz. Eskişehir'deki OSB'de yer alan tekstil firmaları ile görüşmeler yaptık. Onlardan topladığımız atık kumaşları yeniden değerlendirmek adına 15 tane Belde Evi'mizde, 154 ev hanımı ve Belde Evi müdavimlerimizle birlikte bir kampanya başlattık. Burada geri dönüşümden tekrar kullanılabilir ürünler üretiyoruz. Bunları da Eylül ayında okullarımızda dağıtacağız. Bugün burada projenin ikinci ayağı olarak, Çağfen Koleji'nin ev sahipliğinde atık kumaşlardan kitap ayracı yapıyoruz. ve aslında projenin ilk ayağında kadınlarımız üretiyordu. Burada da çocuklarımız üretiyor. Tabii onlar için de dikiş makinesi kullanmak değişik bir tecrübe olacak." dedi.

'Dijital Ürün Pasaportu'yla artık ürünlerin hikayeleri de öğrenilebilecek

Projedeki önemli bir detay olarak 'dijital ürün pasaportu' kavramından da bahseden Suat Yalnızoğlu, "Ürünlerin üstünde bir de teknolojik bir baskımız var. Biz buna dijital ürün pasaportu diyoruz. Etiketlerde buradaki oluşumun hikayesi yer alıyor. Yani bu ürünü kim dikti, bu parça nereden geldi, bu kumaşı kim ulaştırdı ve size bunu kim hazırladı gibi, ürünün bütün geçmişini kare koddan izleyebileceğiniz bir ürün pasaportu hazırladık" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız, arkadaşları için üretim yaparak sürece anlamlı bir katkı sağlayacaklar"

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Eğitim Koordinatörü Sinem Sağıroğlu Er, hayata geçirilen çalışmalarla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Projenin adı her ne kadar Kadınlar üretiyor Çocuklar Gülümsüyor olsa da bu yolculukta çocuklarımız, arkadaşları için üretim yaparak sürece anlamlı bir katkı sağlayacaklar. Böylece hem emekleriyle projeye ortak olacaklar hem de dayanışmanın ne demek olduğunu yaşayarak öğrenmiş olacaklar. Bu çalışma ile Tepebaşı'nda dayanışmayı, sürdürülebilir üretimi ve çevre bilincini daha da ileri taşıyacağımıza inanıyorum. Hep birlikte el ele vererek "Kadınlar üretiyor, çocuklar gülümsüyor" diyebildiğimiz bir gelecek inşa edeceğiz."

"Hepimiz çocuklar için bir şeyler yapmaktan dolayı çok mutluyuz"

Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcülerinden ve Çağfen Koleji velilerinden Nefise Kızılkale, projenin uzun zamandır faaliyette olduğunu dile getirerek, "Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcüleri olarak 'Kadınlar Üretiyor Çocuklar Gülümsüyor' projemizi uzun zamandır devam ettirmekteyiz. Projenin bu ayağında da Çağfen Koleji'ndeki çocuklarımız, arkadaşları için ürünler üretecek. Burada ilk defa dikiş makinesi ile tanışan çocuklarımız var. Kitap ayraçlarının nasıl yapıldığını merak eden çocuklarımız var. Hepsi teker teker ürünler yaparak isimlerini yazdırdılar, bunları bir arkadaşlarına hediye edecekler. Hepimiz çocuklar için bir şeyler yapmaktan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Çocuklar Sıfır Atık Bilinci ile Üretiyor - Son Dakika

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