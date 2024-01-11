Eskişehir\'de çocuklar suça karışıyor

Eskişehir'de ailelerin sokağa saldığı çocuklar zaman zaman suça karışıyor.

Kent merkezinde hırsızlık yapan, birbirlerine şiddet uygulayan, çevreye zarar veren ve bölgedeki kafelerde dilencilik yapan çocuklar, vatandaşların tepkisini topladı. Konuyla ilgili konuşan Ali Kaplaner, çocukların iyi bir şekilde eğitilmesi gerektiğini ifade ederek "Çocukların hırsızlık yapması kötü bir şey. Ama birinci derecede o çocukların aileleri sorumlu. İkinci ve üçüncü derecede de halk sorumlu, biz sorumluyuz. Çocuklar eğitilmeli. Dünyanın her yerinde bu tarz şeyler olabiliyor ama bu biraz daha eğitimsizlikten, insanların yetiştirme tarzından kaynaklanıyor. Belki ailelerin derdi var, belki ihtiyaçları var. Tabii ki de çalmalarını hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Ama o çocuklar eğitimli olsa böyle olmaz" dedi.

"Çocuğu eğitirsek büyükler de eğitilmiş olur"

Emekli vatandaş Vedat Çabukoğlu ise Eskişehir'de daha önce bu tür olaylarla karşılaşmadıklarını belirterek, "Bunların önlenmesi lazım. Mutlaka eğitim verilmeli. Polisiye yöntemlerle engellenemiyor. Burada polislerimiz de görev yapıyor ama gözlerinden kaçabiliyor. ya bu çocuklar aileleri tarafından sokağa salınmayacak ya da eğitimlerine önem verilecek. Bu noktada yerel yönetimlerin de rolü var. Çocuk eğitimlerine biraz daha önem verebilirler. O konuda biraz eksiklikler var. Esnafın mağduriyeti daha fazla. Geçtiğimiz günlerde bir kuruyemişçinin önünden poşetle kuruyemiş çaldılar. Bunlar hoş şeyler değil. Bizim yakın zamana kadar Eskişehir'de böyle şeylerden şikayetimiz olmazdı. Benzer olayları görmezdik, duymazdık. Ama şu son zamanlarda gerçekten sıkıntı olmaya başladı. Zaten eğitim çocuktan başlar. Çocuğu eğitirsek büyükler de eğitilmiş olur" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR