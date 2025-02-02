Eskişehir’de Çöp Adam ile Farkındalık - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir’de Çöp Adam ile Farkındalık

Öğrenciler, kar yağmadığı için atıklardan 'Çöp Adam' yaparak çevre kirliliğine dikkat çekti.

02.02.2025 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kar yağmayınca atıklardan 'Çöp Adam' yaptılar

Yaptıkları 'Çöp Adam' ile çevre kirliliğine dikkat çektiler

Öğretmen Tamer Özdemir: Öğrencilerimiz kardan adam yerine çöpten adam yaptı"

Öğrenci Eren Ertuğrul: "Kardan adam yaptığımız bir mevsimde şu anda hiçbir şekilde kar göremiyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir İngilizce kursundaki öğrenciler kar yağışı olmaması nedeniyle gündelik atıklarla 'Çöp Adam' yaparak çevre kirliliğine dikkat çekti.

Kış mevsimi son yıllarda yurt genelinde yağışsız geçiyor. Bu sene de etkili olan kurak hava endişeye yol açarken, beklendiği kadar kar yağışı olmaması nedeniyle kardan adam yapamayan çocuklar kendi çözümlerini üretti. Eskişehir'deki bir İngilizce kursunda düzenlenen özel etkinlikte öğrenciler gündelik atıklardan 'Trash Man - Çöpten Adam' yaptı. Yaklaşık 4 saatte yapılan 'Çöp Adam' ilginç görüntüsüyle göze çarptı. Gerçekleştirilen etkinlik ile çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

"Öğrencilerimiz kardan adam yerine çöpten adam yaptı"

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan İngilizce öğretmeni Tamer Özdemir, "Normalde ocak ayında ne yapılır? Kardan adam yapılır ama maalesef şu an kardan adam yapamıyoruz. Arkadaşlar oturmuşlar, düşünmüşler. Şı doğadaki duyarsızlığımızı değerlendirmişler, 'Bir etkinlik yapalım' demişler. Hem İngilizce konuşalım hem de bir farkındalık oluşturalım diye 'Trash Man' yapmaya karar vermişler. Türkçe'de 'Çöpten Adam' demek. Yani öğrencilerimiz kardan adam yerine çöpten adam yaptı. Toplumumuz, dünyamız maalesef doğaya karşı çok acımasız davranıyor. Çöp atıyorlar, plastik atıyorlar, denizlerimizi, sularımızı, her yeri kirletiyorlar. Bir de benim savaştığım izmarit var. Umarım bundan sonraki 2'nci etkinliğimiz onunla ilgili olur. İnsanlarımız maalesef her yere izmarit atıyor. Bu güzel bir başlangıç oldu. Emeği geçenleri, öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

"Kardan adam yaptığımız bir mevsimde şu anda hiçbir şekilde kar göremiyoruz"

Gerçekleştirilen anlamlı etkinliğe katılım sağlayan 17 yaşında Eren Ertuğrul ise, "Bu etkinliğimizin amacı, küresel ısınmaya dikkat çekmek. Çünkü normalde kartopu savaşı ve kardan adam yaptığımız bir mevsimde şu anda hiçbir şekilde kar göremiyoruz. Toplam 3-4 saat civarı emek harcadık ve şu anda öğrencilerimizin de emeği ile karşınızda duruyor. Bu farkındalığı sizlere gösterebilmek için bir atıklarımızla bir 'Çöp Adam' yaptık. Atıklarımızı minimal düzeyde tutmak bizler için çok daha iyi olacaktır. Doğamızı koruyalım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Çöp Adam, kar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir’de Çöp Adam ile Farkındalık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:29 Şarkıcı Merve Özbey’in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında Şarkıcı Merve Özbey'in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında
22:23 Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu
21:49 Sedat Peker üniversiteden mezun oldu Sedat Peker üniversiteden mezun oldu
21:16 Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti
18:38 İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli’den zehir zemberek çıkış İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
08:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı’ndaki o ismi görevden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
08:51 Hülya Koçyiğit, Filiz Akın’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
08:13 Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas’a kavuştu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 01:04:54. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir’de Çöp Adam ile Farkındalık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.