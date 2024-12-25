Eskişehir'de Çorba Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Çorba Yoğun İlgi Görüyor

Eskişehir\'de Çorba Yoğun İlgi Görüyor

Soğuk havalarda hastalıklara karşı vücut direncini artıran çorbalar, Eskişehir'de büyük ilgi görüyor.

25.12.2024 11:01
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Eskişehir'de, soğuk havalarda hastalıklara karşı vücut direnci arttırmak için tüketilen çorbalar lokantalarda yoğun ilgi görürken, vatandaşlar tarafından günün her saatinde tercih ediliyor.

Kış aylarının zorlu geçmesi ve soğukların artmasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara da davetiye çıkıyor. Bu noktada vatandaşlar, hem sıcak bir içecek olarak tüketilen hem de hastalıklara karşı bağışıklığı koruyan çorbalara büyük ilgi gösteriyor. Her çeşidi ayrı ayrı sevilen çorbalar, uygun fiyatları sayesinde de vatandaşların tercih sebebi oluyor.

"Hasta olunca bunu için, ilaca gerek yok"

Eskişehirli lokanta sahibi İbrahim Kula, ilk olarak çorba çeşitlerinden bahsederek en çok tercih edilenlerin kelle paça, ayak paça ve işkembe olduğunu dile getirdi. Kula, bu çorbaların içinde bulunan yüksek orandaki kemik suyu sebebiyle hem besleyici hem de büyük bir vitamin deposu olduğunu; vatandaşların da bu yüzden sıklıkla bunları tercih ettiğini söyledi. Ayrıca Kula, ezogelin ve tavuk suyu çorbalarının da aynı şekilde çok sevildiğini ve bolca tercih edildiğini belirtti. Kula, en çok tercih edilen çorba çeşitlerinden bahsederek "Bütün çorbalarımız güzeldir, tavsiye ederiz. En önce hastalığa şifadır, hele kelle paça ve ayak paça on numaradır. Özellikle kolajen ve vitamin bakımından kemik suyu bir numaralı şifa kaynağı. Hasta olunca çorba için, ilaca gerek yok. O yüzden bizde en çok kelle paça ve ayak paçayı tercih ediliyor. Fiyatlarımız diğer lokantalara göre de gayet uygun, 60 lira. Biz istiyoruz ki herkes içsin, herkes memnun kalsın, herkes şifa bulsun" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Gastronomi, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Çorba Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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