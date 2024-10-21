Eskişehir'de Dijital Bağımlılık Eğitim Projesi - Son Dakika
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Eskişehir'de Dijital Bağımlılık Eğitim Projesi

Eskişehir\'de Dijital Bağımlılık Eğitim Projesi

Eskişehir'de dijital bağımlılıkla mücadele için okullarda eğitim programı başlatıldı.

21.10.2024 12:37
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Eskişehir'de 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ilk döneminde 'Halk Sağlığı Farkındalığının Artırılması ile Sağlığın Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Projesi' çerçevesinde dijital bağımlılıkla mücadeleye yönelik önemli bir adım atıldı.

Ekim ayı itibariyle başlatılan proje çerçevesinde, belirlenen 10 okulda 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik 'Dijital Bağımlılık' konulu eğitim programı düzenlendi. İlk hafta etkinlikleri 14-18 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilirken, bu süreçte Halk Sağlığı Tayfaları, öğrencilere dijital cihaz kullanımının zararları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Eğitim programında, öğrencilerin konuya ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla bir resim etkinliği düzenlendi. Çocukların çizdiği resimler, okullarda oluşturulan Halk Sağlığı Köşesi'ne asıldı.

Her hafta farklı etkinliklerle devam edecek olan proje, öğrencilerin dijital bağımlılıkla ilgili bilinç düzeyini artırmayı hedefliyor. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Tayfaları ile bu önemli toplumsal soruna dikkat çekmeyi ve dijital cihazların aşırı kullanımının yol açabileceği sağlık problemlerine karşı önleyici adımlar atmayı amaçlıyor.

Projeyle ilgili açıklama yapan Uzm. Dr. Seval Çalışkan, dijital bağımlılığın özellikle çocuklar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri vurgulayarak, bu tür farkındalık programlarının çocukların sağlıklı dijital alışkanlıklar edinmelerinde kritik bir rol oynadığını belirtti. Projenin uzun vadede dijital bağımlılığın olumsuz etkilerini azaltmayı hedeflediğini sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Dijital Bağımlılık Eğitim Projesi - Son Dakika

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