Eskişehir\'de Dondurma Satışları Düşüşte

Yazın en çok tercih edilen serinletici lezettlerinden olan dondurma, Eskişehir'de aşırı sıcağa rağmen beklenen ilgiyi görmedi.

1980 yılından bu yana Eskişehir'de dondurmacılık yapan Yılmaz Kök, bilinenin aksine hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte satışların olumsuz etkilendiğini belirtti. Kök, "Hava 25-30 derecenin altına düştüğünde ya da 30 derecenin üzerine çıktığında işlerimiz azalıyor. Çünkü insanlar ya serin yerlerde kalmaya çalışıyorlar ya da dışarı çıkmıyorlar. Bu da bizim potansiyel müşteri sayımızı azaltıyor" diye konuştu.

Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklarda dondurma satışlarının düştüğünü söyleyen Kök, geçen seneye göre bu yılki satışların benzer seviyelerde olduğunu, tatil dönemlerinde özellikle şehir dışından gelenlerle birlikte satış seviyesinin bir miktar daha arttığını belirtti. En çok tercih edilen dondurma çeşitlerine de değinen Yılmaz Kök, "Çilekli ve limonlu dondurma oldukça rağbet görüyor. Ayrıca sadece kırmızı meyvelerden yaptığımız bir dondurmamız da var. Bu ürün sadece bizde bulunuyor ve yoğun ilgi görüyor. 45 yıldır bu işi yapıyorum. Her insanı memnun etmek bazen zor olabiliyor ama ben mesleğimden memnunum ve severek yapıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR