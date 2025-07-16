Eskişehir\'de Döner Ustaları Sıcakla Mücadele Ediyor

Eskişehir'de döner ustalığı yapan Tanju Pekdemir, yaz aylarında yaşadığı zorlukları, "Hava sıcaklığı yetmezmiş gibi ocak önünde 80-90 dereceye ulaşan sıcaklıkta 10 saat kesintisiz çalışıyoruz" diyerek anlattı.

Eskişehir'de sıcaklar hem vatandaşları hem de esnafı zorlamaya devam ediyor. Sıcaklık, özellikle ocak başında çalışanlar için daha yorucu bir durum haline geldi. Sıcak havalarda çalışmanın kendileri için oldukça zorlayıcı olduğunu ve fırın gibi sıcak ortamlarda dinlenme fırsatlarının olmadığını belirten döner ustası Pekdemir, "Gün boyu ayakta duruyoruz. Çözüm bulmak zor, bir tane vantilatör var ama onun da kendisine faydası yok. Ekmek parası peşindeyiz. Güneşin ateşi yetmiyormuş gibi bir de ocak ateşi var. Ustalar ocak başında ağır tempoda çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Yaz aylarında ocaklarımız gün boyu yandığı için sıcaklık 80-90 dereceyi buluyor"

Pekdemir, yaz aylarında gün boyu çalıştıklarından dolayı sıcaklığın ocak başında 80-90 dereceye kadar çıktığını ve öğlen saatleri hissedilen sıcaklığın daha da arttığını belirterek, "Bu sıcaklıkta 10 saat boyunca kesintisiz çalışıyoruz. İşimiz bu, vatandaşlarımıza hizmet etmekten mutluyuz" diyerek sözlerini bitirdi. - ESKİŞEHİR