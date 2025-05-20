Eskişehir\'de Duygusal Hayvan Farkındalığı

Eskişehir'de bir tabelada, köpeğin fotoğrafıyla birlikte yazılan not dikkat çekti.
Eskibağlar Mahallesi Aşçı Sokak'ta, bir evin camına asılan tabela vatandaşların ilgisini çekti. Bir vatandaş sokak hayvanlarına yönelik şiddete ve zehirlemelere karşı bir farkındalık oluşturma amacıyla bir not bıraktı. Tabelada bir köpeğin fotoğrafı ve üzerinde "Ben de bu dünyada yaşayan bir canlıydım. Zehirlenerek öldürüldüm. Benimle derdi olanın derdi hiç bitmesin" ifadeleri görüldü. Asılan tabelanın içeriği, hayvanseverlerin ve duyarlı vatandaşların tepkisini çekti. Tabelanın kim tarafından asıldığı ise belirlenemedi. - ESKİŞEHİR
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