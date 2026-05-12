Eskişehir\'de Eğitim Faaliyeti

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polis-halk ilişkilerini güçlendirmek ve öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla Sarıcakaya ilçesinde geniş kapsamlı bir eğitim etkinliği gerçekleştirdi.

Sarıcaka ilçesinde 12 Mayıs Salı günü düzenlenen program çerçevesinde, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik geleneksel Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterisi sunulurken; ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere ise polislik mesleği tanıtılarak günümüzün en büyük sorunlarından biri olan teknoloji bağımlılığı konusunda kapsamlı bir bilgilendirme semineri verildi. Emniyet yetkilileri, dış ilçelerde yürütülen eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR