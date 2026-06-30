Eskişehir'de Eylem Yasaklarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Eylem Yasaklarına Tepki

30.06.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADD, ÇYDD ve Eğitim İş, Eskişehir Valiliği'nin etkinlik yasaklarını kabul etmediklerini duyurdu.

(ESKİŞEHİR) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Eğitim İş Eskişehir Şubeleri, Eskişehir Valiliği'nin Ankara'daki NATO Zirvesi dolayısıyla 1-10 Temmuz arasında düzenlenecek eylem ve etkinlikleri yasaklama kararını "kabul etmediklerini" duyurdu.

ADD Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Avci, beraberindeki ÇYDD ve Eğitim İş üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanlarının katılacağı zirve nedeniyle güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını belirtti.

Gelinen noktada özellikle başkent Ankara'da yaşamın normal akışını etkileyen ve ulaşımdan sağlığa temel kamu hizmetlerini aksatacak seviyede uygulanan güvenlik önlemlerinin adeta olağanüstü hal koşullarını yaşattığını ifade eden Avci, "Diğer yandan NATO toplantısı Ankara'da yapılacak olmasına karşın Eskişehir Valiliği'nin kamu düzeninin korunması gerekçesiyle kent genelinde yapılacak etkinliklerle ilgili yasak kararı alması duyarlı kesimlerde büyük bir tepkiye neden oldu" dedi.

Türkiye'de Eskişehir'in de dahil olduğu çok az sayıda ilde böylesine kapsamlı yasak kararlarının alınmasının düşündürücü olduğunu belirten Avci, şunları söyledi:

"Anayasal bir hak olan ifade ve örgütlenme özgürlüğünü engelleyen bu kararı kabul etmiyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Eskişehir Şubeleri olarak NATO toplantısı gerekçesiyle kent genelinde uygulanacak eylem yasağı kararına itiraz ediyoruz."

Bu vesileyle ifade ediyoruz ki, ülkemizi emperyalist güçlerin parçası haline getiren NATO'ya karşıyız. NATO'ya hayır. Yasaklara hayır. Bizler 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürümeye devam edeceğiz. Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Eskişehir Valiliği, Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Eylem Yasaklarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar’dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda
Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada
Buğday tarlasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü Buğday tarlasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti

14:57
Özgür Özel’den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane’yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan’ı eleştiriyor
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor
14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
14:11
Deniz Göktaş’tan “soruşturma“ açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
Deniz Göktaş'tan "soruşturma" açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:18
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 16:26:40. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Eylem Yasaklarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.