Eskişehir'de fahiş fiyat denetiminde işletmelere 198 bin 650 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Eskişehir'de fahiş fiyat denetiminde işletmelere 198 bin 650 TL ceza kesildi

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Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü 1-5 Kasım 2026'da il genelinde tüketici hakları ve haksız fiyat artışlarını denetledi. Denetimlerde 43 firmaya ait 2 bin 320 ürün ile 12 firmadaki 60 ürün incelendi, aykırılık tespit edilen işletmelere 198 bin 650 TL ceza uygulandı.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelleri tarafından 1-5 Kasım 2026 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen denetimlerde, tüketici hakları ve haksız fiyat artışları incelendi.

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelleri, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği eş zamanlı denetimlerin haftalık bilançosunu açıkladı. Son bir haftada yürütülen çalışmalarda fahiş fiyat ve etiket aykırılıklarına geçit verilmedi. Eskişehir genelinde yürütülen saha çalışmalarında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında fiyat etiketi, kasa-raf fiyat uyuşmazlığı ve tarife denetimleri yapıldı. Kasa-raf uyuşmazlığı kapsamında toplam 43 firmaya ait 2 bin 320 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 12 firmada 60 ürün denetlendi. Yapılan denetimler neticesinde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 198 bin 650 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen firmalarla ilgili hazırlanan evraklar ise nihai yasal değerlendirmenin yapılması amacıyla Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi. Ekiplerin kent genelindeki denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
EskişehirEkonomiGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de fahiş fiyat denetiminde işletmelere 198 bin 650 TL ceza kesildi - Son Dakika
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