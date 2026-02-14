Eskişehir\'de Gazetecilere Basın Kartı Dağıtımı

Eskişehir'de basın kartı almaya hak kazanan gazetecilere kartları Vali Dr. Erdinç Yılmaz tarafından verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca gerçekleştirilen 2025 yılının 3. Basın Kartı Komisyonu toplantısının ardından Eskişehir'den 11 gazeteci ilk kez kart almaya, 1 gazeteci ise sürekli basın kartı almaya hak kazandı. Kartların gazetecilere teslim edilmesi için Eskişehir Valiliği'nde program düzenlendi.

"Gazetecilik fedakarlık isteyen bir iştir"

Basın mensuplarını tebrik eden Vali Yılmaz, "Basın mensuplarımızın bizlere her alanda verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Gerçekten de basın çalışanı olmak, gazetecilik yapmak meşakkatli, zor ve fedakarlık isteyen bir iştir. Gönülden yapılması gereken bir meslektir ve sorumluluğu da oldukça ağırdır" dedi.

İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen'de katılım sağladığı programda gazeteciler, basın kartlarını Vali Yılmaz'ın elinden aldı. - ESKİŞEHİR