Eskişehir'de Gıda Denetimleri: 652 Bin TL Ceza

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin haftalık gıda denetimlerinde 652 bin 668 TL idari yaptırım uygulanırken, 2 imha ve 2 toplatma kararı alındı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgilere göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzı ile ilgili denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 12-18 Haziran 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Çalışmalarda, 311 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 16 numune alımı, 56 ithalat ve 178 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 7 idari yaptırım uygulanırken, 2 imha ve 2 toplatma kararı alındığı, ayrıca 652 bin 668 TL ceza yazıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR