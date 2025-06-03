Eskişehir\'de Gıda Denetimleri Artırıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Riske Dayalı Denetim Sıklığına bağlı olarak yürütülen resmi kontroller; gıda güvenliğinin sağlanması, halk sağlığı ve tüketici menfaatinin korunması amacıyla titizlikle sürdürülüyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda Kontrol ekipleri, denetimlerini yoğunlaştırdı. İl genelinde kurban etlerinin parçalanması, muhafazası ve kıyma çekiminin sağlıklı şartlarda yapılmasını sağlamak amacıyla; et ve et ürünleri üreten, depolayan ve satışını yapan işyerlerinin yanı sıra tüketimi artan şekerleme, ekmek ve unlu mamul gibi gıda üretim ve satış noktalarında resmi kontroller artırıldı.

Vatandaşların bayram alışverişlerini yoğun olarak yaptığı kasaplar, kuruyemişçiler, fırınlar, pastaneler, unlu mamul üretim ve satış yerleri ile marketleri kapsayan denetimlerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza şartları, üretim ve satış ortamlarının hijyen durumu ile çalışanların kılık kıyafetlerinin hijyen kurallarına uygunluğu dikkatle incelendi. Mevzuata uymayan işyerleri hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanırken, risk görülen durumlarda ürünlerden numuneler alınarak laboratuvar analizlerine gönderildi. - ESKİŞEHİR